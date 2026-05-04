Muere Eduardo Lamazón, don ’Lama, Lama, Lamita’, comentarista de boxeo, a los 70 años

Eduardo Lamazón, comentarista deportivo conocido como ‘don Lama Lama Lamita’ en televisión deportiva y exsecretario ejecutivo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), murió a los 70 años.

Sus familiares revelaron el deceso mediante redes sociales con un mensaje que dejó el comunicador para el público.

“Hoy no me dirijo a ustedes con un adiós, sino con un profundo y sincero ‘hasta luego’. México no fue solamente el lugar donde desarrollé mi pasión por el boxeo; fue el país que me abrió sus puertas cuando más lo necesitaba, que me brindó oportunidades y me dio un hogar durante más de 50 años y, sobre todo, un sentido de pertenencia que marcó mi vida para siempre”, escribió Lamazón.

‘Don Lama’ escribió que, desde su llegada, atestiguó el “afecto, respeto y una calidez humana” de los mexicanos. “A mis familiares y amigos, gracias por acompañarme en este camino; al público, gracias por escucharme cada sábado”, redactó.

Lamazón también dejó unas palabras para TV Azteca, televisora en la que, semana a semana, daba sus muy populares tarjetas con su particular estilo. “Me llevo lo mejor de cada uno de ustedes: su cariño, su apoyo y las enseñanzas que solo ustedes pueden ofrecer”, expresó sobre sus compañeros.

“Esto no es un final, sino una pausa en el camino. Porque cuando los lazos son verdaderos, las despedidas no existen, solo los reencuentros”, reflexionó. “Diez puntos para todos ustedes”, concluyó su comunicado.

Despiden a ‘don Lama Lama Lamita’ tras deceso

Ante la muerte del comunicador, TV Azteca reaccionó: “El icónico personaje de las transmisiones del Team Box Azteca perdió la vida, sin embargo, será recordado por todo su legado dentro y fuera del cuadrilátero”.

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, recordó la labor de ‘Don Lama’ en el deporte: "En paz descanse Eduardo Lamazón. Llegó de Argentina para estar junto a mi papá por 24 años como secretario ejecutivo del CMB y fue parte de nuestra familia siempre“, expresó.

El campeón Julio César Chávez, quien compartió transmisiones con él como comentarista, también hizo públicas sus condolencias: “Mi querido amigo, te voy a extrañar mucho. Fue un honor compartir contigo en esta vida. Te quiero”, escribió.

Carlos Aguilar ‘El Zar’ despidió a ‘Don Lama’ y reconoció su importancia para su carrera. “¡Mil gracias, ‘Lama Lamita’, por tu entrega conmigo, por tus grandes pláticas y nuestras noches bohemias de boxeo! Te extrañaré siempre”, reconoció.

“Hoy se fue Eduardo Lamazón, ‘Don Lama’. Genio del boxeo, la vida y el vino. Nos enseñó a brindar, a pensar y a vivir con pasión. Su ausencia pesa, pero su espíritu quedará en cada tarjeta y en cada round. Buen viaje, maestro ‘Don Lama’”, escribió su compañero de televisora Christian Martinoli.

En vida, realizaron un homenaje a Eduardo Lamazón por sus 50 años de trayectoria en los medios y en el boxeo. FOTO: MAGDALENA MONTIEL/CUARTOSCURO.COM (Magdalena Montiel Velázquez)

El periodista deportivo Toño de Valdés también se despidió de ‘Don Lama’ y aseguró que “su legado que deja en la crónica deportiva será eterno”. Además, lo calificó como “una voz legendaria en el deporte mexicano”.

Jorge ‘Travieso’ Arce también lamentó el deceso de Lamazón: “Mi más sentido pésame para su familia, de verdad lo siento mucho”, expresó mediante redes sociales.