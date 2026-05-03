Liga MX Femenil Pachuca vs. Chivas EN VIVO HOY: Horario para ver la vuelta de cuartos de final

Pachuca enfrenta a Chivas por el pase a la semifinal de la Liga MX Femenil. (Fotos: IA Gemini / Liga MX Femenil).

Pachuca y Chivas se enfrentan en un duelo a muerte en la Liguilla de la Liga MX Femenil del Clausura 2026, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final. El equipo hidalguense recibe la serie en casa tras caer en el primer encuentro, por lo que está obligado a revertir el marcador si quiere avanzar.

Guadalajara tomó ventaja con un 2-1 en el partido de ida de la Liga MX Femenil, que incluyó un registro histórico de Alicia Cervantes, mientras que Pachuca mostró capacidad ofensiva liderada por Charlyn Corral.

El desenlace de esta eliminatoria completa el cuadro de semifinales del torneo Clausura 2026.

Pachuca vs. Chivas en la Liguilla Femenil: Fecha, horario y sede del partido de vuelta

El partido Pachuca vs. Chivas EN VIVO HOY se juega con los siguientes detalles confirmados:

Fecha: domingo 3 de mayo de 2026

domingo 3 de mayo de 2026 Horario: 21:10 horas (tiempo del centro de México)

21:10 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Hidalgo

Estadio Hidalgo Transmisión: Streaming

¿Cómo llegan Pachuca vs. Chivas al partido de vuelta de cuartos de final?

Es una serie entre el cuarto y quinto lugar de la fase regular: Pachuca cerró el torneo con 36 puntos, mientras que Guadalajara sumó 34 unidades.

Chivas llega con ventaja tras imponerse 2-1 en el partido de ida disputado en el Estadio Jalisco. Los goles fueron de Alicia Cervantes y Jasmine Casárez, mientras que Pachuca descontó con un penal convertido por la española Andrea Pereira.

Uno de los datos más relevantes del primer encuentro fue el gol de Cervantes, con el que alcanzó 161 anotaciones con el Guadalajara, convirtiéndose en la máxima goleadora histórica del club, al superar el registro de Omar Bravo (160).

El desarrollo del partido de ida mostró dos momentos definidos. Pachuca dominó los primeros minutos con Charlyn Corral como generadora ofensiva, manteniendo presión constante sobre la defensa rival. Sin embargo, Guadalajara abrió el marcador al minuto 35 en un contragolpe que terminó con un disparo de Cervantes al poste contrario.

El Guadalajara derrota al Pachuca en la ida de cuartos de final del Clausura femenino. (Archivo EFE/David Martínez Pelcastre). (David Martinez Pelcastre/EFE)

En la segunda parte, el patrón se repitió: Pachuca sostuvo la iniciativa, pero Guadalajara volvió a capitalizar un contragolpe para el 2-0 al minuto 59, en una jugada que terminó con definición de Jasmine Casárez tras un rebote de la guardameta.

El equipo hidalguense logró acercarse en el marcador al minuto 78 mediante un penalti ejecutado por Andrea Pereira, luego de una falta sobre Charlyn Corral dentro del área.

De cara a la vuelta, Pachuca necesita remontar en casa, mientras que Guadalajara parte con ventaja mínima en el marcador global.

Todos los partidos de cuartos de final de la Liga MX

A continuación, el estado de las series de cuartos de final del Clausura 2026:

En los resultados ya definidos, América avanzó a semifinales tras vencer 3-2 a Juárez en la vuelta, con doblete de Irene Guerrero. Monterrey también aseguró su lugar con una goleada 4-0 sobre Cruz Azul, destacando un triplete de Lucía García.

Los otros dos boletos se definen este domingo. Tigres busca remontar ante Toluca tras caer 2-1 en la ida, mientras que Pachuca enfrenta una situación similar frente a Guadalajara.

Con información de EFE.