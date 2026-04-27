Liguilla de la Liga MX Femenil: ¿Dónde y cuándo se jugarán cuartos de final del Clausura 2026?

Estos son los detalles de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. (Foto: Ligamxfemenil/Freepik)

¡Comienza la Liguilla de la Liga MX Femenil! Se revelaron los horarios y las fechas de los partidos de la ‘Fiesta Grande’ del futbol mexicano.

La fase final del Clausura 2026 de la Liga MX quedó definida tras una jornada 17 que modificó la parte alta de la tabla y confirmó a los ocho equipos clasificados.

El cierre del torneo regular dejó al Club América Femenil como líder con 42 puntos, luego de imponerse 3-2 a Pachuca, resultado que le permitió asegurar el primer lugar y enfrentar al último clasificado en la liguilla.

El movimiento más relevante se produjo con Rayadas de Monterrey, que perdió el liderato tras caer 0-3 ante Tigres, lo que abrió el camino para una nueva configuración en los cruces.

Con esto, quedaron definidos los enfrentamientos de los cuartos de final, donde también destacan Tigres UANL Femenil, Pachuca Femenil, Chivas Femenil, Toluca Femenil, Cruz Azul Femenil y FC Juárez Femenil.

América Femenil terminó como líder en el Clausura 2026 de la Liga MX. (Foto: Cuartoscuro)M (Rogelio Morales Ponce)

Cuartos de final Liga MX Femenil Clausura 2026: fechas, horarios y sedes

Estos son los detalles de los partidos de cuartos de final del Clausura 2026 de Liga MX. Todos los horarios se encuentran en el tiempo del centro de México:

América vs FC Juárez

Partido de ida

Fecha: miércoles 29 de abril

Horario: 21:00 horas

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

Partido de vuelta

Fecha: sábado 2 de mayo

Horario: 15:55 horas

Sede: Ciudad de los Deportes

El líder del torneo abre la serie como visitante ante el octavo clasificado, que aseguró su lugar en la última jornada tras vencer al Atlas.

Monterrey vs Cruz Azul

Partido de ida

Fecha: miércoles 29 de abril

Horario: 19:00 horas

Sede: Estadio Centenario

Partido de vuelta

Fecha: sábado 2 de mayo

Horario: 18:15 horas

Sede: Estadio BBVA

El segundo lugar de la tabla enfrenta al séptimo en una serie que quedó definida tras el empate de Cruz Azul ante Pumas, resultado que le permitió asegurar su lugar en la liguilla.

Tigres vs Toluca

Partido de ida

Fecha: jueves 30 de abril

Horario: 21:00 horas

Sede: Estadio Nemesio Diez

Partido de vuelta

Fecha: domingo 3 de mayo

Horario: 19:00 horas

Sede: Estadio Universitario

Tigres UANL, tercer clasificado con 37 puntos, llega tras una victoria clave en la última jornada, mientras que Toluca avanzó como sexto con 33 unidades.

Pachuca vs Guadalajara

Partido de ida

Fecha: jueves 30 de abril

Horario: 19:07 horas

Sede: Estadio Jalisco

Partido de vuelta

Fecha: domingo 3 de mayo

Horario: 21:10 horas

Sede: Estadio Hidalgo

El cuarto y quinto lugar de la tabla protagonizan una de las series más cerradas en términos de puntos, con Pachuca, lideradas por Charlyn Corral, que sumó 36 unidades y Chivas de Guadalajara 34.

Cómo se definieron los cruces de la Liguilla Liga MX Femenil 2026

La clasificación final se determinó tras la última jornada del torneo regular. América finalizó como líder con 42 puntos, seguido por Rayadas de Monterrey con 40. Tigres se colocó en tercer lugar con 37 unidades, mientras que Pachuca cerró cuarto con 36.

Guadalajara terminó en la quinta posición con 34 puntos, Toluca fue sexto con 33, Cruz Azul séptimo con 31 y FC Juárez se quedó con el último boleto al alcanzar 29 unidades.

Diana Ordoñez fue la máxima anotadora mexicana del Clausura 2026 de Liga MX. (FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO) (Gabriela Pérez Montiel)

¿Quién fue campeona de goleo del Clausura 2026 de Liga MX Femenil?

Diana Ordoñez destacó como máxima anotadora mexicana del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil con 18 goles, cifra que compartió con la francesa Eugénie Le Sommer, jugadora del Toluca.

Con información de EFE