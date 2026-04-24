Jornada 17 de la Liga MX Femenil EN VIVO HOY: Horarios y dónde ver los partidos rumbo a la liguilla

Estos son los detalles de la última jornada del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Fotoarte El Financiero / Liga MX)

La Jornada 17 de la Liga MX Femenil marca el cierre de la fase regular del Clausura 2026. El calendario contempla partidos entre viernes 24 y sábado 25 de abril, con equipos que buscan asegurar su posición en la liguilla.

El calendario incluye dos enfrentamientos de alto perfil: el Clásico Regio entre Rayadas de Monterrey vs. Tigres UANL y el duelo América vs. Pachuca, ambos con implicaciones en la cima de la tabla.

Además, equipos como FC Juárez y Tijuana mantienen opciones matemáticas de avanzar a la fase final, lo que añade presión competitiva a la última jornada del campeonato.

El Monterrey de la española García recibe al Tigres UANL de la brasileña Cordinali. EFE/ Miguel Sierra

¿Dónde ver la Jornada 17 de la Liga MX Femenil en vivo?

La transmisión de los partidos de la Liga MX Femenil depende de cada club local y sus acuerdos de difusión. Algunos encuentros pueden verse en televisión abierta o de paga, así como en plataformas digitales oficiales.

Monterrey vs Tigres UANL: Partido clave de la Jornada 17 de la Liga MX Femenil

El encuentro entre Monterrey y Tigres UANL se disputa el viernes 24 de abril en el Estadio BBVA. El equipo dirigido por Amandine Miguel llega como líder del torneo con 40 puntos, producto de 12 victorias y cuatro empates, lo que lo convierte en el único conjunto invicto del campeonato.

Monterrey busca asegurar el liderato general. El conjunto busca sacar ventaja de jugar en casa para imponerse y asegurar su clasificación a los cuartos de final como líder.

En ofensiva, el conjunto regiomontano cuenta con Lucía García, quien suma nueve goles, y Christina Burkenroad, con ocho anotaciones. Enfrente está Tigres UANL, cuarto en la clasificación, con un ataque integrado por Jheniffer Cordinali, Jenni Hermoso y Diana Ordóñez.

América vs Pachuca: Impacto directo en el liderato

El América ocupa el segundo lugar (39 unidades) a un punto de Monterrey y con una ventaja de tres unidades sobre Pachuca.

El resultado puede modificar las posiciones: si América gana y Monterrey no obtiene la victoria, el equipo capitalino podría asumir el liderato. En caso de perder, Pachuca tomaría el segundo puesto.

Charlyn Corral, referente ofensiva de Pachuca, se mantiene como una de las jugadoras a seguir en este cierre de torneo.

Guadalajara vs. Toluca: Disputa por el quinto lugar

El Guadalajara recibe al Toluca en otro duelo relevante de la jornada. Además de definir el quinto lugar de la tabla.

El partido está marcado por el desempeño de la delantera francesa Eugénie Le Sommer, quien encabeza la tabla de goleadoras, seguida por Diana Ordóñez con 16 tantos y Charlyn Corral con 13.

Tabla general de la Liga MX Femenil al momento: Así llegan a la jornada 17

La Jornada 17 de la Liga MX Femenil define al último equipo clasificado a la fase final. FC Juárez ocupa el octavo lugar con 26 puntos, mientras que Tijuana se mantiene en la novena posición a una unidad de distancia.

Juárez enfrentará a Atlas, mientras que Tijuana jugará ante Mazatlán. Para avanzar, las Bravas dependen de su resultado, mientras que Tijuana está obligada a ganar y esperar una combinación favorable.

La lucha por el campeonato de goleo también llega abierta a la última jornada:

Eugénie Le Sommer (Toluca): 17 goles

Diana Ordóñez (Tigres): 16 goles

Charlyn Corral (Pachuca): 13 goles

Uchenna Kanu (Cruz Azul): 10 goles

Lucía García (Monterrey): 9 goles

Con información de EFE.