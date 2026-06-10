Inflació en EU ‘echa una mano’ al peso: ¿Cuánto gana al dólar HOY 10 de junio?

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este miércoles 10 de junio.

El retroceso del dólar en los mercados se extiende a este miércoles 10 de junio después de que la inflación en Estados Unidos se ubicó en su punto más alto de los últimos tres años, en parte por la guerra en Irán.

Los precios al consumidor se ubicaron en 4.2 por ciento en mayo respecto de hace un año, informó el Departamento de Trabajo este miércoles. La inflación en EU tuvo un repunte considerando que cerró en 3.8 por ciento en abril. Es su tercer mes al hilo al alza.

La inflación se había estado moderando antes de que el presidente Donald Trump impusiera amplios aranceles en abril de 2025, lo que elevó los costos de muchos bienes. Desde entonces, los precios se han disparado después de que la guerra con Irán encareciera el petróleo y la gasolina, convirtiendo la economía en un tema político clave.

Así está el tipo de cambio este miércoles

El peso se aprecia 0.23 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.40 unidades, 4 centavos menos con respecto al cierre del martes 9 de junio.

“La apreciación del peso ocurre a la par de un retroceso del dólar estadounidense, de acuerdo con el índice ponderado, luego de que en Estados Unidos se publicará la inflación al consumidor de mayo. La inflación general se ubicó en una tasa mensual de 0.47 por ciento”, indicó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.84 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.87 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.52 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.12 por ciento.

Al igual que el peso, entre las monedas que más se aprecian ante el dólar están el won surcoreano con 0.63 por ciento; la rupia de Indonesia con 0.60 por ciento; la corona noruega con 0.50 por ciento; el florín húngaro con 0.19 por ciento, y el dólar canadiense con 0.17 por ciento.

Con información de AP, Bloomberg y Valeria López