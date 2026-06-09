Rublo ruso pega una ‘paliza’ al dólar: ¿Cuánto se aprecia el peso HOY 9 de junio?

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este martes 9 de junio.

El peso mexicano gana ante el dólar este martes 9 de junio gracias a una menor aversión al riesgo entre el mercado. En el mercado local, los inversionista asimilan el dato de inflación de mayo que fue mejor de lo esperado.

El Índice de Precios al Consumidor se ubicó en 3.94 por ciento, por debajo del pronóstico de analistas encuestados por Bloomberg que esperaban que fuera de 4.03 por ciento, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La cifra de inflación de mayo también representó una desaceleración con respecto al 4.45 por ciento registrado en abril.

Así está el tipo de cambio este martes

El peso se aprecia 0.22 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.42 unidades, 4 centavos menos con respecto al cierre del lunes 8 de junio.

“El dólar cae ante una menor aversión al riesgo en torno al conflicto en Medio Oriente, luego de que Donald Trump señalara que las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz con Irán continúan avanzando y podrían mostrar resultados concretos en los próximos días”, detalló Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.84 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.84 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.55 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.15 por ciento.

La moneda que más se aprecia ante el dólar este martes 9 de junio es el rublo ruso, que avanza 1.92 por ciento. Le siguen el peso chileno con 0.79 por ciento; la rupia de Indonesia con 0.65 por ciento; el real brasileño con 0.64 por ciento, y el florín húngaro con 0.61 por ciento.

Con información de Bloomberg y Valeria López