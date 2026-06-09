Inflación en México desacelera a 3.94% en mayo: Pepino y tomate verde, los que más bajaron de precio

La inflación en México se situó en 3.94 por ciento durante abril.

La inflación en México se desaceleró mucho más de lo esperado en mayo y volvió al rango objetivo del banco central, lo que corrobora la decisión de los responsables de la política monetaria de volver a recortar las tasas de interés en su reunión del mes pasado.

Según el Instituto Nacional de Estadística, los precios al consumidor aumentaron un 3.94 por ciento en mayo en comparación con el mismo mes del año anterior.

Esta cifra se situó por debajo de la estimación media del 4.03 por ciento de los analistas encuestados por Bloomberg y fue inferior al ritmo del 4.45 por ciento registrado en abril.

La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y los combustibles y que el banco central sigue de cerca, se desaceleró al 4.19 por ciento interanual, en comparación con el 4.26 por ciento de abril, y por debajo de la estimación media del 4.21 por ciento. El banco central tiene como objetivo una inflación del 3 por ciento, con un margen de error de un punto porcentual.

¿Qué productos aumentaron de precio en mayo?

Banxico redujo su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos, hasta un mínimo de cuatro años del 6.5 por ciento, el 7 de mayo, insistiendo en que la rebaja marcaba el fin de un ciclo de flexibilización monetaria de dos años.

El consejo de administración del banco, compuesto por cinco miembros , se dividió: tres votaron a favor de la reducción de un cuarto de punto y dos por mantenerla sin cambios.

Las papas, la vivienda, los mostradores de comida rápida, los restaurantes, las tiendas de tortillas, los puestos de tacos, así como el gas LP para uso doméstico, experimentaron los mayores aumentos de precio en mayo.

Mientras que los productos que más bajaron de precio son los siguientes:

Electricidad

Jitomates.

Huevo

Pepino.

Tomate verde.

Chile serrano.

Limón

Otros chiles frescos.

Plátanos .

. Cebolla.

Banxico había estado flexibilizando la política monetaria partiendo de la base de que la inflación convergerá hacia el objetivo el próximo año, mientras que la economía opera por debajo de su potencial.

Esto sabemos del impacto de la inflación en México

La segunda economía más grande de América Latina se contrajo un 0.6 por ciento en el primer trimestre —la mayor caída desde 2024— con respecto al trimestre anterior, un resultado que los responsables políticos describieron como “notablemente” peor de lo previsto.

El mes pasado, el banco rebajó su previsión de crecimiento para 2026 del 1.6 por ciento al 1.1 por ciento, en un contexto de decepcionante evolución de las inversiones prometidas y coincidiendo con la incertidumbre comercial y las interrupciones en las cadenas de suministro.

Según un informe de Banxico, “se prevé que la inversión continúe mostrando un desempeño débil al menos hasta la segunda mitad de 2026, lo que refleja la incertidumbre predominante en torno a la relación comercial con Estados Unidos y la próxima revisión del T-MEC”.

Banxico ha descrito el impacto local del aumento de los precios de la energía debido a la guerra en Oriente Medio como limitado.