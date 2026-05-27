‘Baño de agua fría’ del Banxico: Recorta pronóstico de crecimiento de 1.6 a 1.1% para 2026

El Banxico mejoró su pronóstico de crecimiento para México... pero para 2027.

El Banxico dio un ‘tijeretazo’ a su pronóstico de crecimiento para México que pasó de 1.6 por ciento a 1.1 por ciento para 2026, informó este miércoles 27 de mayo.

El ajuste obedeció a que el PIB de México tuvo un comportamiento más débil de lo esperado en el primer trimestre, explicó Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banxico.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la economía de México se contrajo 0.6 por ciento a tasa trimestral, lo que revivió los temores sobre una recesión en nuestro país.

La funcionaria agregó que la Junta de Gobierno prevé que el PIB de México retome una trayectoria de recuperación durante el segundo trimestre de este año. Para 2027, la Junta de Gobierno del Banxico elevó ligeramente el pronóstico de crecimiento que pasó de 2 a 2.1 por ciento.

El Banxico prevé una demanda externa mayor a la prevista entre el cierre del primer trimestre y el inicio del segundo. “En el resto de la trayectoria se mantiene la expectativa de un moderado ritmo de expansión de la economía. A pesar de la debilidad mostrada por el consumo privado al inicio de 2026, se espera que para el resto de la trayectoria, muestre una tendencia positiva”, agregó.

Sin embargo, aclaró que la inversión continuaría mostrando un débil desempeño al menos hasta el segundo semestre de 2026, como reflejo de la incertidumbre que prevalece en torno a la relación comercial con Estados Unidos y la próxima revisión del T-MEC.

Las exportaciones, que marcaron un récord en abril, tendrán una moderada expansión, en congruencia con el comportamiento previsto para la producción industrial en Estados Unidos y apoyada en la adquisición de bienes relacionados con el sector tecnológico, apuntó el Banco Central.

Mundial 2026 y revisión del T-MEC podrían impulsar al PIB de México

Entre los factores que podrían hacer que el Banco de México mejore sus previsiones para la economía nacional está el que la revisión del T-MEC con Estados Unidos se resuelva de manera exitosa.

La Junta de Gobierno señaló que ese escenario reduciría la incertidumbre y, en consecuencia, podría impulsar la llegada de más inversiones de capitales en México.

México y Estados Unidos iniciarán mañana jueves 28 de mayo en la CDMX una nueva ronda de conversaciones rumbo a la revisión del T-MEC. Las delegaciones de los socios comerciales se volverán a reunir el 16-17 de junio en Washington, DC, y en la semana del 20 de julio en México.

El Banxico consideró que el Mundial 2026 podría mejorar el desempeño de la economía. México recibirá 13 juegos (5 en Ciudad de México; 4 en Guadalajara, y 4 en Monterrey), y el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ‘apuesta’ a que las personas extranjeras que vengan por el torneo también visiten otros puntos turísticos.

Otros factores para llevar el PIB de México al alza son:

Que el crecimiento de la economía estadounidense sea mayor a lo esperado.

Que los avances en proyectos de infraestructura bajo inversiones mixtas generen un mayor crecimiento al esperado.

Con información de Ana Martínez