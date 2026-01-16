El Mundial 2026 será el motor del consumo en México

A pesar por del optimismo por el Mundial de 2026, las empresas del sector consumo enfrentarán desafíos operativos considerables. Entre ellos destacan el incremento superior al 80 por ciento al IEPS para bebidas azucaradas. [Fotografía. Shutterstock]

La derrama económica proyectada por la Copa Mundial, que podría alcanzar los 3 mil millones de dólares, se perfila como un catalizador clave para las empresas de consumo en México como Walmart, La Comer, Chedraui, Alsea, Bimbo y FEMSA.

Este impulso, combinado con el fortalecimiento del poder adquisitivo derivado de programas sociales, el incremento al salario mínimo y una tendencia a la baja en las tasas de interés, incentivará el crecimiento de los ingresos en el sector, anticipó Ariel Méndez Velázquez, analista bursátil de Grupo Financiero Ve por Más.

“Creo que 2025 fue un año de muchos retos para las empresas, y en México se mostraron muy resilientes, sin embargo, el 2026 puede ser un año optimista para el sector”, señaló la especialista en entrevista con El Financiero.

A pesar del optimismo, los gigantes del sector consumo enfrentarán desafíos operativos considerables. Entre ellos destacan el incremento superior al 80 por ciento al IEPS para bebidas azucaradas, una inflación estimada cercana al 4 por ciento y presiones en los costos laborales.

“Lo anterior podría reducir la velocidad de crecimiento de las empresas de consumo, aunque hay que destacar que el sector es muy sólido y las compañías cuentan con fundamentales sanos”, matizó Méndez Velázquez.

El analista añadió que, si bien es posible un ajuste en la sensibilidad del consumo debido al alza de precios, factores como bases de comparación sencillas e incentivos estacionales permitirán recuperar el dinamismo.

“Además, las empresas ya tienen una diversidad de productos en sus portafolios, con gamas de alta y media calidad, con diferentes presentaciones de empaque para captar los diferentes segmentos de la población”.

Asimismo, anticipó que nuevas estrategias de marketing y promociones acompañarán al consumidor durante todo el 2026.

Deloitte estima que alrededor de 44 mil visitantes optarán por hospedarse en viviendas turísticas durante su estancia en la Ciudad de México, lo que representaría más de 274 mil noches ocupadas.

Este tipo de hospedaje generaría un impacto directo de aproximadamente 87 millones de dólares en gasto en la ciudad, así como más de 13 millones de dólares en ingresos para anfitriones locales, cifras que reflejan su relevancia como complemento a la oferta hotelera.

Impulso

Visitantes extranjeros para el Mundial 2026, oportunidad para negocios locales

Con el sorteo definido y las selecciones asignadas, México entra en una etapa crítica de preparación para recibir a cientos de miles de visitantes extranjeros y atender a millones de aficionados locales.

Ante este escenario, OLA México —iniciativa impulsada por Impact Hub CDMX, una plataforma global que apoya a emprendedores— perfiló a las aficiones internacionales que aterrizarán en territorio nacional para brindar a los negocios locales información para ajustar su oferta y capitalizar este evento.

“Si los comercios conocen quién viene, cómo consume y qué busca, pueden convertir el Mundial en un acelerador real de crecimiento local”, afirmó en un comunicado Mario Romero, managing director de Impact Hub CDMX y vocero de OLA México.

Pese a la afluencia extranjera, el mercado interno seguirá siendo el pilar fundamental. Históricamente, en las ediciones de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, México ha sido el país con mayor presencia de aficionados, superando incluso a potencias como Argentina, Brasil e Inglaterra, de acuerdo con OLA México.

Para la edición de 2026, la demanda interna ya es palpable: las entradas para las sedes mexicanas fueron las primeras en agotarse a nivel global. El precedente de Qatar 2022 es revelador: México fue el quinto mayor comprador de boletos en el mundo, con más de 91 mil entradas adquiridas, según la investigación de OLA México, La presencia tricolor se estimó entre 40 mil y 80 mil aficionados.

En cuanto a consumo dentro de los estadios, los mexicanos representaron el 9 por ciento del gasto total realizado con tarjetas internacionales, cifra solo superada por EU (18 por ciento).