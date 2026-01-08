Martex aumenta en 66% su producción para el Mundial

La textilera mexicana Grupo Martex incrementó en 66 por ciento su producción, alcanzando 100 mil camisetas diarias, frente a las 60 mil fabricadas por día durante Qatar 2022, esto de cara al Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá con la participación de 48 selecciones nacionales.

“Ha sido un esfuerzo enorme. La inversión en maquinaria es lo que realmente nos ha ayudado, porque el proceso para hacer la playera de la selección y de fútbol en general, son las que más tecnología y procesos tienen”, señaló Santiago Martí, director general de Grupo Martex, en entrevista con El Financiero.

Para 2027, la empresa proyecta un alza de 20 por ciento impulsado por los planes de inversión agresivos de Adidas y Puma en México, para quienes produce camisetas.

“Adidas junto con Puma tiene planes de inversión muy agresivos para seguir creciendo en México. Traemos un apoyo muy grande de estas marcas para poder seguir teniendo más producción de otros países y seguir fortaleciendo la industria nacional”, dijo Martí.

Para el Mundial, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio, Martex colaboró con Adidas, fabricando la totalidad de los jerseys de las selecciones como Alemania, Argentina, España, Japón, Colombia, Qatar, Bélgica y México. Por otra parte, también produce para Puma, que vestirá a equipos como Portugal, Suiza, Austria, Marruecos, Costa de Marfil, Senegal y Paraguay, entre otros.

La compañía invirtió 35 millones de dólares en la modernización de infraestructura y maquinaria de su planta en Irapuato, Guanajuato, para satisfacer la demanda de 5 millones de playeras, un millón más que en Qatar 2022.

“Las máquinas en la industria textil se van actualizando cuando vienen a la industria cambios cada tres o cuatro años”, explicó Martí.

Entre las tecnologías aplicadas a las camisetas destacan la termorregulación, absorción rápida de humedad, repelencia al agua, fibras tratadas con nanotecnología y capacidad microbiana.

Santiago Martí advirtió que en el Mundial de Qatar la empresa logró facturar alrededor de 45 millones de dólares, equivalente a la facturación anual de Adidas.

“Desde mi punto de vista, la competencia china es muy voraz y feroz, su disciplina es impresionante, aunque a veces no juegan derecho. Hoy con el ingenio mexicano, con las ganas, con el ímpetu, hemos logrado ganarle a los chinos nuestro enfoque es creciendo hacia eso”, concluyó.