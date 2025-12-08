Y eso que Messi no viene al Azteca: Mundial 2026 cuatriplicará tarifas de hotel en CDMX

El Mundial 2026 tendrá cinco partidos en la CDMX, incluyendo dos de México en la fase de grupos.

Ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo jugarán en el Estadio Azteca en el Mundial 2026, pero aún así las tarifas hoteleras en la Ciudad de México podrían multiplicarse hasta cuatro veces, advirtió Asociación Mexicana de Viviendas Turísticas (Amvitur).

Este incremento supera los ajustes previstos en ciudades de Estados Unidos y Canadá, donde las alzas se estiman entre 55 y 92 por ciento, según datos de la consultora Lighthouse Intelligence.

Sean Cázares Ahearne, director general de Amvitur, explicó que el aumento de hasta 400 por ciento en tarifas de hospedaje responde a condiciones atípicas en el mercado hotelero local, con precios que ya muestran una diferencia significativa al comparar tarifas previstas para junio de 2026 con las de noviembre de 2025.

Según un análisis de Deloitte, alrededor de 44 mil visitantes optarán por alojarse en viviendas turísticas como las que se ofrecen en Airbnb durante su estancia en la Ciudad de México, lo que se traducirá en más de 274 mil noches ocupadas.

“Las viviendas turísticas ofrecen flexibilidad, cobertura territorial y disponibilidad inmediata. Son esenciales para evitar que la limitada oferta hotelera impacte negativamente la experiencia de los visitantes”, aseguró.

Según Amvitur, este modelo no solo complementará la infraestructura hotelera, sino que también facilitará la distribución de la derrama económica más allá de los corredores turísticos tradicionales.

Cázares Ahearne advirtió que la publicación del calendario de partidos del Mundial 2026 para México podría generar una nueva escalada de precios y episodios de saturación en la oferta hotelera.

“Expertos internacionales recomiendan activar estrategias que faciliten la captación de reservas de último momento y permitan satisfacer la demanda excedente fuera del inventario tradicional”, señaló.

El directivo hotelero subrayó la importancia de que los anfitriones de viviendas turísticas cumplan con normativas locales; ofrezcan espacios bien equipados y competitivos, y utilicen plataformas que aseguren transacciones confiables y transparentes.

La Amvitur apuntó que mientras que las tarifas hoteleras muestran un comportamiento atípico, las viviendas turísticas se posicionan como una opción asequible y estratégica para los viajeros que busquen flexibilidad y comodidad.

“Apostar por las viviendas turísticas permitirá consolidar a la Ciudad de México —por tercera ocasión— como una sede eficiente y preparada para recibir al mundo”, concluyó Cázares Ahearne.