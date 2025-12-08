Venta de boletos del Mundial 2026: ¿Quiénes pueden comprar desde el 11 de diciembre?

La FIFA prepara todo para la tercera fase de venta de boletos para el Mundial 2026 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, FIFA).

Llega la fase 3 de boletos para el Mundial 2026. Luego del sorteo de la FIFA y la revelación del calendario oficial del torneo, el público tendrá la oportunidad de adquirir entradas para partidos específicos con la información de cuándo y dónde se juega.

Durante los últimos meses ha habido varias fases de venta de boletos para el Mundial. La primera fue exclusiva para clientes con tarjetas Visa y la segunda fue un sorteo anticipado donde se abrió el abanico a otros servicios bancarios. Como resultado, la FIFA ha vendido casi 2 millones de entradas para la Copa del Mundo 2026.

Así será la fase 3 de venta de boletos para el Mundial 2026

La tercera fase de venta de boletos para el Mundial 2026 lleva por nombre “sorteo aleatorio” y está programado de manera oficial para realizarse a partir del 11 de diciembre a las 10:00 hrs. (CDMX) y con límite al 13 de enero a las 10:00 hrs. (CDMX) a través de FIFA.com/tickets .

En las fases anteriores, "se llevó a cabo un proceso de registro seguido de una selección aleatoria" tras la que, a los ganadores, “se les asignó un horario para comprar boletos, sujetos a disponibilidad”.

Ahora, en este sorteo aleatorio, “los aficionados podrán enviar solicitudes para partidos específicos una vez que se hayan definido los encuentros de la fase de grupos”, informa la FIFA.

El costo de los boletos para el Mundial 2026 será dinámico y aumentará o disminuirá de acuerdo con la demanda. (Foto: Shutterstock)

“Envía tu solicitud y elige los partidos, las categorías y las entradas por partido que desees (en función de las restricciones por unidad familiar). Podrás solicitar entradas individuales para los 104 encuentros”, presume el organismo regidor del deporte sobre el proceso en esta ocasión.

En cuanto a la “unidad familiar”, la FIFA explica que únicamente se pueden comprar hasta 4 boletos por domicilio vinculado (sin importar si se trata de comprar desde cuentas diferentes) y que se podrán adquirir hasta 40 entradas en total para todo el torneo.

Tras realizar sus solicitudes, los aspirantes recibirán un correo electrónico, en el que les informarán si la solicitud se ha aceptado total o parcialmente y, el próximo febrero, se realizarán los cobros automáticamente en las tarjetas registradas.

“En caso de que la solicitud se apruebe de manera parcial, el aficionado obtendrá los boletos solicitados para un partido, pero no para todos los encuentros incluidos en su petición”, explica la FIFA sobre casos específicos.

Es importante saber que, aunque hayas participado en las fases anteriores de venta, deberás volver a registrar tu interés en esta nueva ocasión si no tuviste éxito. Podrás usar el mismo FIFA ID, el cual te recomendamos generar a la brevedad si aún no lo tienes y quieres boletos para la próxima Copa del Mundo de la FIFA.

¡Fase 3 a la vista! Tras vender más de 2 millones de boletos, la FIFA abrirá una nueva ventana de boletaje (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, FIFA).

Y si no conseguiste... ¿Cuándo regresan los boletos del Mundial 2026?

La cuarta y última fase de venta de boletos para el Mundial 2026 está prevista para habilitarse “en la etapa más cercana al torneo”, de acuerdo con información oficial.

Durante este último periodo, se ofertarán las entradas sobrantes “por orden de llegada” de las personas que estén interesadas en ir a los partidos; se espera que próximamente dé más detalles la FIFA.