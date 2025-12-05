Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver el evento de la FIFA?

México, Canadá y Estados Unidos son cabezas de grupo en el sorteo del Mundial 2026 junto a otras selecciones de primer nivel. (Fotos: Shutterstock)

¡El sorteo para el Mundial 2026 está aquí! Washington vive esta mañana uno de los momentos clave rumbo al torneo de la FIFA organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

México es cabeza del Grupo A y al fin se define su rival para la inauguración del Mundial 2026, programada para el 11 de junio en el Estadio Banorte (Azteca).

El evento de la FIFA tiene un componente político inédito: la presidenta Claudia Sheinbaum es una de las invitadas, lo cual representa su primer viaje a Estados Unidos desde que ocupó el cargo y tiene prevista una “pequeña reunión” con su homólogo Donald Trump.

El Estadio Azteca se prepara para recibir su tercera inauguración de una Copa del Mundo. (Foto: Cuartoscuro.com) (Daniel Augusto)

Horario para ver el sorteo del Mundial 2026 desde México

La ceremonia es este viernes 5 de diciembre a las 11:00 horas (tiempo central de México) en el Centro Kennedy para las Artes Escénicas, uno de los recintos culturales más emblemáticos de Washington D. C.

La FIFA preparó espectáculo previo de alcance global, reforzado por la presencia de artistas en el sorteo del Mundial 2026, como Village People, Robbie Williams y Andrea Bocelli.

Claudia Sheinbaum está invitada al sorteo del Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro.com). (Daniel Augusto)

Mundial 2026 EN DIRECTO: ¿Dónde ver el sorteo de la FIFA desde México?

La transmisión puede seguirse en México en directo a través de varias plataformas autorizadas por FIFA:

Televisión abierta : Canal 5 y Las Estrellas

: Canal 5 y Las Estrellas Televisión de paga : TUDN

: TUDN Streaming: ViX, canal oficial de YouTube de FIFA, FIFA.com y redes sociales de la Copa del Mundo

Además, El Financiero Deportes ofrece una cobertura minuto a minuto con actualizaciones en vivo.

¿Cómo quedaron los bombos del Mundial 2026? Así se realiza el sorteo

Al momento hay 42 selecciones ya clasificadas y solo seis boletos pendientes, que serán definidos en marzo de 2026 mediante un repechaje de UEFA (cuatro plazas) y el Torneo Clasificatorio de la FIFA (dos plazas).

El procedimiento fue confirmado por la FIFA el pasado 25 de noviembre y parte del ranking más reciente de selecciones. Los tres anfitriones —México, Canadá y Estados Unidos— encabezan el Bombo 1, acompañados por las nueve selecciones mejor ubicadas en la clasificación: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Los anfitriones son identificados con pelotas de colores distintos y colocados automáticamente en posiciones fijas:

México: A1 (pelota verde)

Canadá: B1 (roja)

Estados Unidos: D1 (azul)

Los otros equipos del bombo 1 ocuparán la posición 1 del grupo que les corresponda. Después se sortean los bombos 2, 3 y 4 en ese orden, siempre del Grupo A al Grupo L.

Las reglas para el sorteo del Mundial 2026

La FIFA definió rutas separadas para los cuatro mejores del ranking, con España y Argentina en caminos opuestos, lo mismo que Francia e Inglaterra. Esto garantiza que no puedan enfrentarse antes de la final, en caso de que todos ganen sus respectivos grupos.

Además, ningún grupo puede tener dos equipos de la misma confederación, excepto UEFA, que puede colocar hasta dos selecciones por grupo debido a su alta representación.

Con estas pautas se busca garantizar el equilibrio competitivo y una representación justa en los 12 grupos.

Calendario de partidos del Mundial 2026: ¿Cuándo se revelan las sedes y horarios?

El calendario oficial del Mundial 2026 se revela el sábado 6 de diciembre de 2025. La presentación será realizada por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a las 11:00 horas (tiempo central de México) en una transmisión mundial en la que se confirmarán los estadios y horarios de los 104 partidos.

La selección mexicana asume el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol en un momento de dudas en el que el seleccionador Javier Aguirre reconoce estar con el tiempo en contra para armar un cuadro competitivo. (Foto: EFE/Francisco Guasco).

El anuncio incluye análisis de leyendas de la FIFA y la presencia de delegaciones de los 42 equipos ya clasificados.

Cuándo : sábado 6 de diciembre

: sábado 6 de diciembre A qué hora : 11:00 horas (tiempo de México)

: 11:00 horas (tiempo de México) Dónde ver: FIFA.com y el canal de YouTube de la FIFA

Debes considerar que la versión final del calendario quedará lista en marzo de 2026, cuando se definan los últimos seis lugares mediante repechajes, de los cuales 4 se elegirían de la repesca de la UEFA y los dos restantes del Torneo clasificatorio de la FIFA 2026.