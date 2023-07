Bob Marley: One Love; Vuelve la leyenda del reggae con película biográfica con Kingsley Ben-Adir

Bob Marley película Bob Marley: One Love, película biográfica protagonizada por Kingsley Ben-Adir.

One love, one heart, one man… A 42 años de la muerte de Bob Marley, Paramount Pictures presenta el tráiler del biopic del más grande icono del reggae y los dreadlocks. Protagonizada por el actor de Kingsley Ben-Adir, quien recientemente fue parte del elenco en Barbie de Greta Gerwig.

La película biográfica de Bob Marley: One Love, dirigida por Reinaldo Marcus Green, donde dos de los 13 hijos de Marley, Ziggy y Cedella participaron en el film como productores. Con un guión escrito por Zach Baylin junto con Frank E. Flowers y Terence Winter, quienes narran la vida, el contexto histórico y legado musical del reconocido Rey del reggae.

La música de Bob Marley, quien actualmente tiene más de 20 millones de reproducciones mensuales en Spotify, ha sido un himno a la unión, igualdad y paz. Dificultades y triunfos a lo largo de su trayectoria de los que podremos ser testigos en el film donde los más cercanos a Marley fueron parte de la historia.

Kingsley Ben-Adir interpreta a Bob Marley en One Love.

¿Quién fue Bob Marley?

Robert Nesta Marley, nacido en Nine Miles, Jamaica, en 1945, hijo de una afrojamaicana y de un jamaicano de raza blanca, supo desde niño de desigualdades y discriminación. Compositor, músico, cantante y apasionado del futbol, quien formara su reconocida banda The Wailing Waillers, con quienes compartió gran parte de su vida, el gusto por el reggae y el movimiento rastafari.

Bob Marley: One Love, película biográfica 2024.

Biopic de Bob Marley: One Love: Tráiler y fecha de estreno

En el reparto del biopic de Bob Marley, destacan personalidades como Lashana Lynch, como Rita, esposa de Marley, James Norton como Mick Jagger; además de otros actores como Tosin Cole y Michael Gandolfini.

La única fecha confirmada para el estreno de la película de Bob Marley: One Love, es en cines de Estado Unidos, el 12 de enero de 2024. Aún no se han dado a conocer los detalles de las fechas de lanzamiento para México y Latinoamérica.