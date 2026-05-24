Nueva onda tropical amenaza con lluvias intensas a México: ¿Qué estados tendrán aguaceros esta semana?

¡Sal con impermeable! Se espera una semana de lluvias intensas en México de este domingo 24 al jueves 28 de mayo, así que toma precauciones, ya que en distintos estados se prevén aguaceros torrenciales tras la primera onda tropical de la temporada.

El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) explicó que una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, así como una vaguada en altura y un canal de baja presión serán los responsables de las fuertes lluvias en todo el país.

Además, una nueva onda tropical viene en camino, lo que provocará más lluvias, aunque se mantendrá el ambiente caluroso, con temperaturas de hasta 45 grados en el norte y occidente del país.

Fuertes lluvias en México: ¿Qué estados esperan aguaceros esta semana?

De acuerdo con el pronóstico de Conagua, se esperan fuertes lluvias en estos estados a lo largo de la semana:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 milímetros) : Oaxaca (norte, este y sur) y Chiapas (norte, centro y sur).

: Oaxaca (norte, este y sur) y Chiapas (norte, centro y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 milímetros) : Veracruz (sur) y Tabasco (este y sur).

: Veracruz (sur) y Tabasco (este y sur). Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 milímetros) : Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (norte), Puebla (este y sureste), Guerrero (este), Campeche (suroeste y norte) y Yucatán (norte, este y oeste).

: Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (norte), Puebla (este y sureste), Guerrero (este), Campeche (suroeste y norte) y Yucatán (norte, este y oeste). Intervalos de chubascos (5 a 25 milímetros) : Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Quintana Roo.

: Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 milímetros): Baja California, Sonora, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Colima.

Las lluvias podrían venir acompañadas de inundaciones, descargas eléctricas, granizo y rachas de viento superiores a los 70 kilómetros por hora.

Calor en México: ¿Qué estados esperan altas temperaturas?

Para esta semana, se espera que haga calor en las tardes, con altas temperaturas en estos estados: