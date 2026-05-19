México prevé un ‘choque climático’: ¿Qué estados esperan ola de calor y en qué otros habrá lluvias?

El pronóstico también contempla condiciones para la formación de torbellinos o tornados en zonas del norte del país. (Foto: Cuartoscuro)

México enfrentará este martes 19 de mayo un escenario climático extremo con temperaturas de hasta 45 grados en varias entidades, mientras otros estados se preparan para recibir lluvias intensas, fuertes vientos e incluso posibles torbellinos.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), persistirá la ola de calor en buena parte del territorio nacional, al mismo tiempo que una combinación de sistemas atmosféricos provocará precipitaciones fuertes en el centro, noreste y oriente del país.

Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían ocasionar deslaves, crecida de ríos, inundaciones y caída de árboles debido a las rachas intensas de viento previstas para algunas entidades.

El pronóstico también contempla condiciones para la formación de torbellinos o tornados en zonas del norte del país.

¿Qué estados esperan lluvias fuertes este martes 19 de mayo?

El reporte del SMN prevé lluvias muy fuertes en:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Veracruz

Mientras tanto, habrá lluvias fuertes en:

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Puebla

Tlaxcala

Guerrero

Chiapas

Guanajuato

Las precipitaciones estarán acompañadas por actividad eléctrica y fuertes rachas de viento en distintas regiones.

¿En qué estados hará calor hoy?

La ola de calor persistirá principalmente en estados del norte, occidente, sur y sureste del país.

Las temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados Celsius se esperan en:

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Además, entidades como Nuevo León, Tamaulipas, Morelos y Quintana Roo registrarán temperaturas de entre 35 y 40 grados.

Además, entidades como Nuevo León, Tamaulipas, Morelos y Quintana Roo registrarán temperaturas de entre 35 y 40 grados.

Alertan por tornados y fuertes vientos

El SMN también alertó sobre condiciones para la formación de torbellinos o tornados en regiones de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Además, se pronostican rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en estados del norte del país, así como oleaje elevado en costas de Baja California, Veracruz y la Península de Yucatán.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse hidratada, evitar exposición prolongada al sol y seguir los avisos de Protección Civil ante posibles emergencias por lluvias y viento.