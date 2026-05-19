Clima en Península de Yucatán: Miércoles 20 de mayo traerá intenso calor y cielo despejado

Así estará el clima en Península de Yucatán este miércoles 20 de mayo.

La Península de Yucatán registrará un clima de intenso calor este miércoles 20 de mayo. Una circulación anticiclónica en el golfo de México provocará temperaturas muy altas en la región, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Mérida sentirá el mayor impacto, con máximas de hasta 42°C.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Qué temperaturas tendrá la Península de Yucatán?

Mérida, Yucatán, tendrá una mínima de 21.3°C y una máxima de 41.7°C. Actualmente, la ciudad registra 35.6°C. Los municipios de Mérida también sentirán el calor, con temperaturas que llegarán a los 42°C hoy.

El Caribe Mexicano tendrá un clima cálido. Cancún y Chetumal, en Quintana Roo, esperan mínimas de 24.3°C y máximas de 31.0°C. Tulum registrará entre 23.3°C y 33.0°C. Playa del Carmen tendrá 23.0°C a 33.0°C.

¿Habrá lluvias o vientos fuertes en la región?

La Península de Yucatán no tendrá lluvias hoy. Mérida tendrá un cielo poco nuboso. Cancún, Tulum, Playa del Carmen y Chetumal disfrutarán de un día completamente despejado. El clima se mantendrá seco y estable en toda la región.

El viento será moderado en la región. Mérida, Cancún y Chetumal registrarán vientos de 15 km/h. Tulum tendrá vientos de 13 km/h, y Playa del Carmen de 11 km/h. Las condiciones son favorables para disfrutar las playas.

¿Cómo estará el clima en la Península los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:miércoles 20 de mayo: Máxima de 42°C, Mínima de 21°C, Poco nuboso, viento de 15 km/h.jueves 21 de mayo: Máxima de 42°C, Mínima de 21°C, Medio nublado, viento de 14 km/h.viernes 22 de mayo: Máxima de 41°C, Mínima de 22°C, Poco nuboso, viento de 15 km/h.

La onda de calor persistirá en la Península de Yucatán durante los próximos días. Las temperaturas máximas alcanzarán los 42°C, y las mínimas no bajarán de los 21°C. El cielo se mantendrá entre poco y medio nublado. El SMN confirma el ambiente muy caluroso.

¿Cómo protegerse del calor extremo en la Península?

Para protegerse del intenso calor, se recomienda beber abundantes líquidos y mantenerse bien hidratado. Es crucial evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando los rayos son más fuertes.

Se sugiere usar ropa ligera de colores claros y sombrero para protegerse del sol. Es aconsejable aplicar protector solar constantemente. Si se realizan actividades al aire libre, es mejor hacerlas temprano por la mañana o al final de la tarde.

Fuente: CONAGUA.

¿Dónde consultar información oficial del clima?

La información oficial del clima en la Península de Yucatán proviene del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se recomienda consultar sus reportes y los de Protección Civil. Así se obtendrán las actualizaciones más recientes y se seguirán las indicaciones de seguridad.