Clima en Benito Juárez, Ciudad de México: miércoles 20 de mayo con alta probabilidad de lluvia

El pronóstico del clima para la Alcaldía Benito Juárez indica que hay 90 por ciento de probabilidades de lluvia.

Saca las botas y el paraguas si vives en CDMX. El pronóstico del clima para CDMX, en especial para la Alcaldía Benito Juárez, prevé cielo medio nublado y altas probabilidades de lluvia.

De acuerdo con el pronóstico del clima de la Conagua, la Benito Juárez tendrá un miércoles 20 de mayo de 2026 con condiciones atmosféricas de medio nublado y una alta probabilidad de precipitación.

El pronóstico extendido sugiere un panorama similar para los próximos días, invitando a la ciudadanía a tomar precauciones.

¿Qué temperaturas se esperan este 20 de mayo 2026 en Benito Juárez?

Se prevé una temperatura mínima de 12 °C durante las primeras horas del día; sin embargo, la temperatura máxima alcanzará los 25 °C al mediodía, ofreciendo un ambiente templado que podría sentirse fresco por la mañana.

La temperatura esperada en el transcurso del día será de 21.2°C, marcando un día con variaciones moderadas.

Los modelos del pronóstico del clima mantienen una significativa probabilidad de precipitación del 90 por ciento, lo que sugiere la necesidad de prepararse para posibles aguaceros.

¿Lloverá mañana en Benito Juárez y cómo será el viento?

(Carachure Bautista Jesús)

La alta probabilidad de precipitación del 90% para este miércoles 20 de mayo indica que los habitantes de Benito Juárez deben esperar lluvias en diversos momentos del día. Esta condición es común en el Valle de México durante la temporada de lluvias en CDMX.

Además de la llovizna, se pronostica una velocidad del viento moderada de 5.0 km/h en Benito Juárez. El cielo permanecerá medio nublado, una característica que se suma a las condiciones climáticas del día y puede influir en la percepción térmica sin ser un factor directo.

¿Cuál es el pronóstico extendido para Benito Juárez?

El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Benito Juárez indica continuidad.

Temperaturas máximas entre 24°C y 26°C ,

y , Temperaturas mínimas estables en 12°C,

Cielo nublado a medio nublado, y

Vientos ligeros de 4 a 6 km/h.

Esta tendencia de cielos variables y temperaturas moderadas es característica de la zona central de México en esta época del año.

¿Cómo prepararse para el clima de Benito Juárez?

Ante la presencia de precipitaciones y temperaturas templadas, se recomienda a los residentes de Benito Juárez mantenerse hidratados. Es fundamental beber agua constantemente, incluso si el sol no es intenso, para asegurar el bienestar general durante la jornada.

Además de la hidratación, se sugiere llevar un paraguas o impermeable debido a la alta probabilidad de lluvia. Aunque la temperatura máxima sea de 25°C, las condiciones de nubosidad y viento ligero pueden hacer que el ambiente se sienta más fresco, siendo prudente un abrigo ligero.

¿Qué ropa usar mañana en Benito Juárez?

Considerando las temperaturas que irán de los 12°C a los 25°C y la probabilidad de precipitación, se sugiere optar por ropa cómoda y en capas. Una chamarra ligera o suéter será útil para las mañanas frescas, mientras que prendas más ligeras servirán al mediodía.

Es indispensable llevar consigo un paraguas o impermeable, dada la alta probabilidad de lluvia. Aunque el cielo esté medio nublado, la protección solar no debe descartarse, especialmente para quienes estarán expuestos por periodos prolongados.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.