Mujeres ganan terreno y liderazgo en el aftermarket automotriz

La participación femenina en el mercado aftermarket automotriz continúa avanzando en México. Empresarias, directivas y ejecutivas del sector se reunieron en el “Mujeres ARIDRA Summit 2026”, un encuentro organizado por la Asociación Nacional de Representantes, Importadores y Distribuidores de Refacciones y Accesorios para Automóviles (ARIDRA) que buscó fortalecer el liderazgo de las mujeres dentro de una de las industrias históricamente dominadas por hombres.

El evento reunió a representantes de distintas compañías y organismos vinculados al sector automotor, consolidándose como un espacio para impulsar redes de colaboración, visibilizar el talento femenino y abrir conversaciones sobre innovación, crecimiento profesional y toma de decisiones dentro del aftermarket nacional.

Durante la inauguración, Norma Elías, presidenta de ARIDRA, destacó la importancia de generar espacios que permitan ampliar la participación de las mujeres en todos los niveles de la cadena automotriz, particularmente en áreas estratégicas y directivas.

La jornada incluyó conferencias, talleres especializados y paneles en los que participaron líderes empresariales y especialistas que compartieron experiencias sobre los retos y oportunidades que enfrenta el talento femenino en la industria.

Entre las ponentes destacaron Marcela Barreiro, presidenta y CEO de Daimler Truck México, así como Nazareth Black, fundadora y CEO de Zacua México, quienes abordaron temas relacionados con liderazgo, transformación industrial y electromovilidad.

También participaron especialistas como Rebeca Maldonado, directora comercial de Maldonado; Irina Sánchez, presidenta de Kerdos Consulting; y Angie Aurioles, quienes compartieron herramientas prácticas para el desarrollo profesional y la consolidación de liderazgos femeninos en el sector.

El encuentro contó además con representantes de organismos estratégicos de la industria, entre ellos CANACINTRA, ANDELLAC, INA, RUJAC y CAMEXA, lo que fortaleció el diálogo entre distintos actores de la cadena automotriz.

Para Martha Ruiz, directora del Comité de Mujeres de ARIDRA, el crecimiento de la presencia femenina dentro del aftermarket refleja una transformación gradual de la industria. “El crecimiento que hemos visto en la participación de mujeres dentro del aftermarket es una señal clara de que la industria está evolucionando. Este Summit nació para crear vínculos, impulsar talento y demostrar que las mujeres están generando un impacto real en el sector”, afirmó.

La realización de este tipo de encuentros ocurre en un momento en el que la industria automotriz y de autopartes enfrenta procesos de transformación ligados a la digitalización, la electrificación y la profesionalización de sus cadenas de suministro, donde cada vez más mujeres ocupan posiciones estratégicas en áreas operativas, comerciales y de innovación.