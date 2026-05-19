Chefs regañan a participante de ‘MasterChef 24/7’ por bailar sobre una mesa: Está en riesgo de eliminación

La primera polémica de 'MasterChef 24/7' ocurrió un día después del estreno de la nueva temporada. (Foto: Cuartoscuro/Cortesía TV Azteca)

Los chefs regañaron a los participantes de MasterChef 24/7 por su comportamiento en la cocina, pero el mayor castigo se lo llevó ‘Lancer’ por bailar encima de la mesa.

El castigo para el cocinero no solo fue reprenderlo por sus acciones, también recibió el primer mandil negro de la nueva temporada de MasterChef 24/7.

Tan solo bastó un día de convivencia para que los jueces tuvieran que poner orden dentro de la competencia, aunque para el chef Poncho Cadena, el riesgo de eliminación no era suficiente y merecía la expulsión inmediata.

Lancer es el primer participante de 'MasterChef 24/7' con un mandil negro en la temporada. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿Qué dijeron los jueces de ‘MasterChef’ por el baile de ‘Lancer’ encima de la mesa?

Todo ocurrió durante un reto de preparación de un caldo que requería de horas para estar listo. El primer regaño llegó de los maestros porque los concursantes no tenían cubierto ni amarrado el cabello, un requisito necesario para cocinar.

Otro de los llamados de atención surgió por un incumplimiento de las reglas. El chef Édgar Núñez fue directo al decir que no podían dormir en la cocina, pero la mayoría de los participantes se acostó en el piso a descansar.

Sin embargo, ‘Lancer’ fue quien se llevó los mayores regaños. Los tres jueces de MasterChef coincidieron en que merecía un castigo para evitar conductas inapropiadas dentro del reality show.

El primero fue el chef Adrián Herrera: “¿Neta? ¿Qué es eso? En una escuela profesional eso es para meterlo en un congelador, te subiste a una mesa de trabajo en el lugar donde estás aprendiendo. Eso es una falta de respeto total (...) No puedo volver a ver eso jamás, no estamos en una cárcel”, declaró durante la transmisión de MasterChef 24/7.

“Se lo digo en el mejor de los planes, pero esto es falta de respeto. Yo le tengo aprecio al oficio, trabajamos con cosas que nos llevamos a la boca, para mí eso es expulsión, pero por favor que no se vuelva a repetir”, agregó Poncho Cadena.

La chef Zahie Téllez finalizó al advertirles que subirse a una mesa donde cocinan puede causar problemas de salud. “Después eso comen, no es broma, es una pena que se lo tomen así, yo no me quiero enfermar porque a alguien se le ocurrió subirse. Es inaceptable”.

La respuesta de ‘Lancer’ fue que le gustaba el mandil negro, el cual “lo distinguía de los demás” y no le preocupaba estar en riesgo de eliminación.

Además de ‘Lancer’, Michelle también recibió una llamada de atención por sentarse encima de su estación y acostarse en la cocina.

¿Quién es ‘Lancer’, polémico habitante de ‘MasterChef’'

Lancer, cuyo nombre real es Bruno Alonso Bautista Quintero, es uno de los concursantes más polémicos de la nueva temporada de MasterChef 24/7. El participante ganó notoriedad en redes sociales y entre los seguidores del programa después de protagonizar una controversia por subirse a bailar sobre una mesa de trabajo dentro de la cocina del reality.

Antes de entrar a la competencia culinaria, Bruno ya tenía experiencia en televisión, pues participó en el programa Enamorándonos durante 2024, donde destacó por su personalidad extrovertida y sus momentos polémicos.

Además de la televisión, Lancer se presenta en redes sociales como artista y creador de contenido, también se desempeñó como modelo.

Los jueces del 24/7 de 'MasterChef' regañaron a 'Lancer' por subirse a bailar a una mesa. (Foto: Ricardo Díaz/El Financiero)

¿A qué hora transmiten ‘MasterChef 24/7′?

MasterChef 24/7 tomó el horario que tenía la temporada 2025-2026 de Exatlón México.

De lunes a viernes, el programa inicia a las 8:30 p.m., tiempo del centro de México. En el caso de los domingos, la emisión comienza a las 8:00 p.m.

¿Dónde transmiten ‘MasterChef México 2026′?

La nueva temporada de MasterChef 24/7 apostó por una transmisión multiplataforma para llevar a cabo la emisión ininterrumpida del reality show.

Las opciones para verlo son las siguientes: