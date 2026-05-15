Final de ‘Exatlón México 2026′: ¿Cuál es el premio para Mati Álvarez y Alexis Vargas, ganadores del reality?

El premio para los ganadores de 'Exatlón México' no solo es un trofeo. (Foto: Cortesía TV Azteca)

Los ganadores de la final de Exatlón México no solo se llevaron la gloria de la victoria, también reciben un millonario premio, uno destinado a la rama varonil y otro a la femenil.

Después de 33 semanas, los últimos eliminados de Exatlón México se despidieron de la competencia para solo dejar a los cuatro finalistas de la temporada.

Los contendientes se enfrentaron por última vez en los circuitos ubicados en las playas de República Dominicana.

Mati Álvarez Mati Álvarez fue la primera participante en clasificar a la final de 'Exatlón México'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿Quiénes son los ganadores de ‘Exatlón México 2026′?

Los finalistas de Exatlón México que disputaron el premio fueron dos rojos y dos azules, uno en cada rama del reality show.

Estos son los concursantes que llegaron al último circuito:

Equipo Rojo

Mati Álvarez

‘Mono’ Osuna

Equipo Azul

Evelyn Guijarro

Alexis Vargas

Luego de sumar 9 puntos, los ganadores de la temporada fueron Mati Álvarez, quien consiguió su tetracampeonato, en la rama femenil.

En la rama varonil, el campeón fue Alexis Vargas, luego de obtener su lugar en el draft de la novena temporada. El deportista se convirtió por primera vez en ganar el reality show y lo hizo como representante del Equipo Azul.

Mati Álvarez fue la primera participante en conseguir un tetracampeonato en 'Exatlón México'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿Cuánto dinero se llevan los ganadores de ‘Exatlón México 2026′?

Antonio Rosique apareció en la final de la temporada 2026 de Exatlón México junto con los dos trofeos para entregarlos a los campeones.

Pero esa no es la única recompensa por vencer en los circuitos con redes, rampas, escaleras y las diferentes líneas de tiro, pues también reciben un millonario premio.

Los dos ganadores se llevan un millón de pesos cada quien, es decir, uno para la mujer vencedora y otra para el hombre triunfador.

Exatlón México se lleva a cabo en las playas de República Dominicana, pero si el programa está registrado en nuestro país, entonces a esa cantidad se le debe restar el pago de impuestos al SAT.

De acuerdo con la Ley del impuesto sobre la renta vigente “son ingresos por la obtención de premios, los que deriven de la celebración de loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y concursos de toda clase, autorizados legalmente”.

Y el premio de Exatlón México queda integrado en esta categoría, por tanto al millón de pesos se le debe restar 125,485.07 pesos establecidos en la tabla de cobro del ISR.

El monto resultante es de 874,515 pesos, al cual se le debe quitar el 30% del excedente del límite inferior que es de 262,354 pesos, por tanto, el dinero final que se llevan los ganadores del reality show es de 612,161 pesos.

Ingreso total: $1,000,000 MXN

$1,000,000 MXN Cuota fija del ISR: $125,485.07 MXN

$125,485.07 MXN Monto sujeto a tasa del 30%: $874,515 MXN

$874,515 MXN Impuesto calculado (30%): $262,354 MXN

$262,354 MXN Total de ISR: $387,839 MXN

$387,839 MXN Monto neto que reciben los ganadores de Exatlón México: $612,161 MXN

Evelyn Guijarro se convirtió en la segunda finalista de 'Exatlón México 2026'. (Foto: Instagram @exatlonmx)

¿Cómo es la dinámica en la final de ‘Exatlón México’?

Mati Álvarez, primera calificada a la final de Exatlón México 2026, tuvo el beneficio de escoger el primer circuito para enfrentarse a su rival Evelyn Guijarro.

En la rama varonil, quien tuvo este beneficio fue ‘Mono’ Osuna luego de clasificarse primero al último programa ante Alexis Vargas.

Para convertirse en la ganadora de la temporada, primero deben vencer tres ocasiones para sumar un punto en un circuito. Cualquiera que sume tres puntos (es decir 9 victorias) se consagra campeón.

¿Quiénes fueron los últimos eliminados de ‘Exatlón México’?

Durante la semifinal de Exatlón México, dos atletas de la novena temporada se despidieron de la competencia luego de caer a tan solo un paso del último programa.

El eliminado en la rama varonil fue Adrián Leo, quien cayó ante Alexis Vargas en uno de los enfrentamientos más difíciles de la competencia, pues los unía una hermandad dentro del Equipo Azul.

En el caso de las mujeres, quien se quedó en el camino fue Paulette Gallardo, del Equipo Rojo, ante Evelyn Guijarro, leyenda de los azules y actual ganadora de Exatlón México.

Antonio Rosique es el conductor de 'Exatlón México'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

Lista de eliminados de ‘Exatlón México 2026′

Durante la temporada, los eliminados de Exatlón México se despidieron por la vía de la derrota en los duelos y por lesiones, como lo fue Aristeo Cázares, leyenda del Equipo Rojo.

Esta es la lista de todos los expulsados de la edición 2026 del reality show: