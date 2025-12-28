Tabla de cobro del ISR 2026: ¿Por qué afectará a trabajadores que ganan un salario mínimo?

El ISR es el impuesto que el Gobierno de México cobra sobre los ingresos de los contribuyentes.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria publicaron la Miscelánea Fiscal 2026 este domingo 28 de diciembre.

El Gobierno reconoció el impacto de la inflación en 2025 al aumentar en 13 por ciento los límites inferior y superior de los rangos para el pago de Impuesto sobre la Renta (ISR).

Un contribuyente que ganaba desde 8 mil 777 pesos hasta 8 mil 952.49 pesos mensuales pagaba 1.92 por ciento de impuestos en 2025, pero para el próximo año, el límite superior se recorre hasta un sueldo de 10 mil 135.11 pesos.

Para 2026, un trabajador con un ingreso de entre 10 mil 135.12 pesos y 86 mil 022.11 pesos mensuales pagará una cuota fija de 194.59 pesos y una tasa de 6.40 por ciento sobre el excedente del límite inferior.

En 2025 quienes ganaban entre 8 mil 952.50 y 75 mil 984.55 pagaban una cuota fija de 171.88 y una tasa de ISR de 6.40 por ciento sobre el excedente del límite inferior.

Si bien algunos asalariados que no reciban aumento de sueldo se podrían beneficiar en 2026 con el pago de un menor ISR al caer un intervalo de menor impuesto, otros trabajadores que reciban unos pesos por encima del salario mínimo pagarán más impuestos, por lo que su ingreso neto quedaría por debajo del mínimo.

¿Qué sueldos quedaron exentos de pagar ISR en 2026?

De acuerdo con la tabla publicada por el SAT, no pagarán ISR los sueldos de hasta un salario de 9 mil 587.5 pesos

No obstante, un trabajador que gane un sueldo de 9 mil 600 pesos al mes tendrá que pagar un ISR de 184.32 pesos, por lo que acabará recibiendo en términos netos 9 mil 415.68 pesos, una cantidad inferior al salario mínimo 2026.

Haydeé Jaime, líder de estrategia de contenido de Pandape, expresó en entrevista que el incremento del salario mínimo para 2026 genera “pensamientos de injusticia” entre los empleados cuyo sueldo está ligeramente por encima.

“Esta situación genera ‘el efecto faro’, en el que las organizaciones se ven presionadas, por lo empiezan a considerar modificar sus tabuladores, ajustar sus presupuestos y acelerar el tema de las revisiones internas para retener a sus trabajadores”, expuso.

Recalcó que el aumento del salario mínimo para 2026 a 9 mil 587.5 pesos desde 8 mil 777 pesos impulsa a las empresas a replantearse qué hacer con los trabajadores que se quedan.

Esto plantea un reto para las organizaciones que tienen que atraer talento y fidelizar a sus colaboradores, por lo que sienten esta presión, que se conoce como diferencia salarial jerárquica.

“Para las organizaciones representa la oportunidad de empezar a ver de qué manera solucionar este tema, hacer ajustes, relacionarlo también con el tema de una revisión estratégica basada en datos, en productividad, en roles críticos”, abundó.

La especialista expresó que es importante que las empresas tengan contemplado ante los ajustes salariales y tengan claridad de la composición de su plantilla.

“Deben conocer con precisión quién gana, cuánto, en qué rango se encuentran los roles, cómo le estará afectando este ajuste y revisar sus tabuladores por afinidad de funciones, no solo por el tema de percepción individual y empezar a tomar decisiones basadas en datos”, enfatizó.