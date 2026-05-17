Fernando Reina, ex de Galilea Montijo, critica el Acamoto: Provoca pérdidas millonarias ‘como el huracán Otis’

Fernando Reina, exesposo de Galilea Montijo, habló sobre el impacto económico que, según le contó un ejecutivo de FEMSA, deja cada año Acamoto en el puerto de Acapulco.

Durante una transmisión en vivo, el deportista reveló que un ejecutivo de FEMSA que trabaja con Oxxo le hizo comentarios sobre las pérdidas que provocan algunos asistentes al evento de motociclistas debido a actos vandálicos y saqueos registrados en distintas ediciones.

Un seguidor le preguntó acerca de los robos reportados durante ediciones pasadas de Acamoto. En respuesta, Reina reveló que, de acuerdo con lo que le dijeron, las afectaciones económicas son “multimillonarias” cada vez que se realiza la concentración de motociclistas en Acapulco.

“El otro día platicaba yo con uno de los ejecutivos de FEMSA, trabaja con Oxxo directamente, y me decía que las pérdidas son multimillonarias cada vez que se hace el Acamoto”, comentó Fernando Reina durante la transmisión.

El empresario aseguró que, según le dijeron, las pérdidas generadas por algunos actos de vandalismo y robos podrían compararse con el fuerte golpe económico que sufrió Acapulco tras el paso del huracán Otis en 2023.

“Lo compararían con la desgracia que vivimos con el huracán Otis. Imagínate ese nivel”, expresó.

Reina detalló la forma en la que presuntamente operan algunos grupos durante el evento. Según explicó, decenas de personas ingresan de manera simultánea a tiendas, generan destrozos y toman productos sin pagarlos.

“Se meten 50 o 60 (sujetos) a un OXXO y se empiezan a aventar los productos unos a otros, no pasan por la caja y se salen sin pagar”, señaló. “Es un asalto”.

Asimismo, Fernando Reina consideró que este tipo de acciones no deberían verse como algo divertido o parte del ambiente festivo del Acamoto, ya que, dijo, se trata de conductas fuera de la ley que afectan directamente a comerciantes y trabajadores.

“Al final, todos estamos obligados a cumplir la ley. Pero estos cuates como que no lo entienden bien o como que no les late entenderlo bien. Parece que fuera algo simpático el meterse para destruir las tiendas de conveniencia”, agregó.

Acamoto son saldo blanco pero con centenares de multas de tránsito

Las autoridades municipales reportaron saldo blanco durante la edición 2026 del Acamoto, aunque el operativo dejó cientos de sanciones y diversos incidentes en el puerto.

De acuerdo con el gobierno de Acapulco, durante el fin de semana fueron aplicadas 331 infracciones por violaciones al Reglamento de Tránsito y 85 motocicletas quedaron aseguradas como parte de los operativos implementados en diferentes zonas turísticas y avenidas principales. Además, ocho personas fueron detenidas por faltas administrativas y alteraciones al orden público.

Las autoridades también señalaron que la asistencia fue menor en comparación con años anteriores. Mientras en 2025 ingresaron más de 5,000 motocicletas al puerto, en esta edición se contabilizaron poco más de 1,500, cifra que, según el gobierno local, ayudó a disminuir riesgos y facilitar las labores de vigilancia.

Para reforzar la seguridad, más de 800 elementos de corporaciones federales, estatales y municipales participaron en dispositivos especiales. En zonas como La Condesa y la Costera Miguel Alemán se desplegaron policías antimotines para evitar carreras clandestinas, acrobacias y bloqueos totales a la circulación.

Aunque el balance oficial fue catalogado como saldo blanco, durante el Acamoto sí se registraron algunos incidentes, entre ellos un intento de robo de motocicleta en la zona Dorada y varios accidentes que dejaron al menos tres motociclistas lesionados en distintas vialidades del puerto.