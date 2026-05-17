Liga MX Pumas vs. Pachuca EN VIVO HOY: Horario y dónde ver la semifinal de vuelta

Pumas y Pachuca se ven las caras de nuevo en el Estadio Olímpico Universitario, sede del partido de vuelta de las semifinales del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Luego de caer 1-0 ante los Tuzos en el partido de ida disputado el jueves, el conjunto universitario, dirigido por Efraín Juárez, está obligado a remontar la serie este domingo si quiere avanzar a la final.

Pumas vs. Pachuca en la Liguilla: Fecha, horario, sede y transmisión de la semifinal de vuelta

El duelo entre Pumas y Pachuca se disputa este domingo 17 de mayo. Del otro lado de la llave, Cruz Azul avanzó a la final de la Liga MX, tras eliminar a Chivas Guadalajara y espera en la final al ganador de esta serie.

Fecha : Domingo 17 de mayo de 2026

: Domingo 17 de mayo de 2026 Hora : 19:00 horas (tiempo del centro de México)

: 19:00 horas (tiempo del centro de México) Sede : Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México

: Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y Azteca 7

¿Cómo llegan Pumas y Pachuca al partido de vuelta de la Liga MX?

Pachuca llega con ventaja mínima luego de imponerse 1-0 en el partido de ida. El cuadro hidalguense avanza a la final con un empate, mientras que Pumas necesita una victoria para quedarse con la serie por criterio de posición en la tabla. En caso de igualar el marcador global, los universitarios aseguran su pase gracias a su mejor posición en la fase regular.

El encuentro también pone frente a frente a dos referentes internacionales: el portero costarricense Keylor Navas, figura de los universitarios, y el delantero ecuatoriano Enner Valencia, una de las piezas ofensivas más importantes de los Tuzos.

El conjunto universitario intenta aprovechar la localía y el impulso anímico que obtuvo tras eliminar al América en los cuartos de final del Clausura 2026.

Pachuca venció a los Pumas UNAM y tomó ventaja en la semifinal del Clausura mexicano (David Martínez Pelcastre/EFE)

La UNAM terminó la fase regular como líder del campeonato, situación que le otorga ventaja deportiva en caso de empate global. El equipo ha sostenido buena parte de su rendimiento en la experiencia de Keylor Navas y en el funcionamiento ofensivo encabezado por el paraguayo Robert Morales, el brasileño Juninho y el panameño Adalberto Carrasquilla.

Pachuca, en tanto, llega como uno de los equipos más sólidos de la fase final. El conjunto dirigido por Esteban Solari presume una ofensiva integrada por Enner Valencia, el brasileño Kenedy, el venezolano Salomón Rondón y el marroquí Oussama Idrissi.

Además del poder ofensivo, los Tuzos han mostrado orden defensivo en la Liguilla. Después de algunos altibajos en la fase regular, el equipo solo ha recibido un gol en 270 minutos de la etapa decisiva del torneo.

Aunque la ventaja favorece a Pachuca, el equipo hidalguense necesita evitar un exceso de precaución defensiva en Ciudad Universitaria, ya que enfrentará a la ofensiva más productiva del campeonato, con 40 goles anotados entre fase regular y Liguilla.

Partidos de semifinales de la Liga MX

El ganador de esta semifinal avanzará a la final del Clausura 2026 para enfrentar a Cruz Azul, que eliminó al Guadalajara con marcador global de 4-3.

La Máquina selló su clasificación tras imponerse 2-1 en el partido de vuelta con anotaciones de Jeremy Márquez y Agustín Palavecino. Omar Govea descontó para Chivas.

Después del encuentro, el entrenador Joel Huiqui aseguró que Cruz Azul merece disputar el campeonato: “Merecidamente estamos en una final. Lo hablé con mis jugadores y creo que no hay mejor equipo que merezca esta oportunidad de poder disputar el campeonato”.

Con información de EFE.