Masacre en Puebla: Comando armado asesina a 10 integrantes de una familia en Tehuitzingo

En un rancho del municipio de Tehuitzingo, al sur del estado de Puebla, 10 personas fueron asesinadas. Entre las víctimas se encuentra una bebé de un mes 20 días de nacida, y dos niños de 11 y 14 años.

El acto violento sucedió durante la madrugada de este domingo, específicamente en la comunidad de Texcalapa, perteneciente al citado municipio de la Mixteca poblana, cuando un grupo de sujetos con armas largas ingresó a un rancho de la localidad y amagó a todos los integrantes de una familia que vivía en el lugar.

Tras amarrarlos de las manos, los victimarios acribillaron a las personas, incluyendo a una bebé de tan solo un mes y 20 días de nacida, además de dos niños de 11 y 14 años, cuyas identidades no se han dado a conocer.

Vecinos llamaron a la policía

Al escuchar las detonaciones, vecinos de la zona dieron aviso a las autoridades, lo que generó un despliegue de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano Las fuerzas armadas confirmaron el deceso de nueve personas y una mujer fue auxiliada aún con vida por paramédicos; sin embargo, falleció a bordo de la ambulancia durante el traslado hacia un hospital, a la altura del cruce conocido como El Pitayo.

El móvil del ataque también aún se desconoce. La Secretaría de Seguridad Pública informó que ante el ataque, las autoridades de los tres órdenes de gobierno activaron los protocolos de atención e investigación correspondientes.

La Policía Estatal de Puebla, Policía Municipal, Ejército, Guardia Nacional y autoridades de la Fiscalía General del Estado mantienen un despliegue operativo, así como labores de inteligencia, análisis y coordinación interinstitucional para esclarecer lo sucedido y detener a los responsables.

“La SSP expresa solidaridad y condolencias a las familias de las víctimas y refrenda su compromiso con cero impunidad para este tipo de hechos. Además, reitera a la ciudadanía que continuarán las acciones operativas para preservar el orden y la paz social en la entidad”, señala la dependencia a través de un comunicado.