Sentencian a Jesús ‘N’ a 122 años de cárcel por masacre en Tonalá: Recibió órdenes del Cártel Nueva Plaza

La masacre contra trabajadores en Tonalá habría sido por instrucción del Cártel Nueva Plaza.

Jesús ‘N’, responsable del ataque contra 11 trabajadores en la localidad de La Jauja, en Tonalá, fue sentenciado a 122 años y 10 días de prisión, según informaron las autoridades de Jalisco.

Los hechos ocurrieron el 27 de febrero de 2021, durante el gobierno de Enrique Alfaro, y luego de cinco años de investigaciones, el criminal fue hallado culpable de los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado bajo las modalidades de ventaja y alevosía.

El tribunal, además, ordenó al sentenciado el pago de 6 millones 453 mil 18 pesos para la reparación del daño a las víctimas.

Así fue la masacre en La Jauja por la que sentenciaron a 122 años de cárcel a Jesús ‘N’

Cerca de las 18:00 horas, mientras los 11 trabajadores de construcción se encontraban reunidos en las calles de la colonia La Jauja, a la espera del pago de su jornada laboral, sujetos armados que iban a bordo de una camioneta los interceptaron.

Sin mediar palabra, Jesús ‘N’ y sus cómplices bajaron del vehículo y les dispararon con armas AK-47 y armas cortas, calibre 45.

Aunque el ataque fue “indiscriminado”, de acuerdo con Quadratín, los atacantes persiguieron a quienes intentaron resguardarse y los asesinaron, dejando a dos personas heridas además de los 11 asesinados.

Las investigaciones respecto a la masacre incluyeron dictámenes balísticos, análisis de trayectorias, reconstrucciones de la mecánica de los hechos y labores de inteligencia para acreditar la responsabilidad de Jesús ‘N’ en el multihomicidio.

La masacre fue orden de Carlos Sánchez Martínez ‘El Cholo’, líder del Cártel Nueva Plaza, rival del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que estaba coludido con la policía local.

De acuerdo con las autoridades, ‘El Cholo’ es uno de los responsables de la ola de violencia a manos del narcotráfico que comenzó en 2017 en Jalisco. Además, sería responsable de asesinar a ‘El Colombiano’, uno de los miembros del CJNG más cercanos a Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, fallecido en febrero pasado.

El cártel Nueva Plaza contó con el apoyo del Cártel de Sinaloa para el tráfico de drogas, según las autoridades reportaron en marzo de 2021, y ‘El Cholo’ fue una figura clave en las operaciones criminales.

Con información de Quadratín y Juan Carlos Huerta / Corresponsal.