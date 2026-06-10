Antonio ‘N’, colaborador de García Luna, es vinculado a proceso por peculado y lavado de dinero

Antonio 'N' fue señalado como colaborador de García Luna, quien cumple sentencia en EU.

Tras ser detenido la semana pasada, Antonio ‘N’ fue llevado ante un juez de control para ser vinculado a proceso por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y peculado, informó este miércoles la Fiscalía General de la República (FGR).

Antonio ‘N’ fungió como Coordinador General de Centros Federales durante la gestión de Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón.

Funcionarios de la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lograron cumplimentar una orden de aprehensión en contra de Antonio ‘M’ en días recientes, cuando se encontraba en las inmediaciones de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

De acuerdo con indagatorias de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), Antonio ‘N’ probablemente integraba una red delictiva encabezada por Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública federal, la cual involucraría a familiares y colaborares del exfuncionario, así como a socios de empresas que habrían participado para supuestamente desviar los recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social por más de cinco mil millones de pesos mediante contratos simulados y empresas fachada.

Durante la detención, a Antonio ‘N’ le fueron asegurados 2 mil 500 dólares estadounidenses y 36 mil 590 pesos mexicanos.

Según la Fiscalía, la red criminal encabezada por García Luna habría desviado cinco mil millones de pesos mediante contratos simulados y empresas fachada.

Antonio ‘N’ es acusado por delincuencia organizada con fines de lavado de dinero y por peculado.

Tras ser detenido, el exfuncionario fue llevado al CEFERESO No. 1 Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.

¿De qué fue acusado Genaro García Luna en EU?

El exsecretario Genaro García Luna ocupó el cargo como secretario de Seguridad federal en el sexenio del presidente Felipe Calderón, del PAN. Tras ser detenido en Estados Unidos, García Luna fue condenado a 38 años de prisión y a pagar una multa de dos millones de dólares, en octubre de 2024.

García Luna fue acusado por delitos de narcotráfico, colaboración con el Cártel de Sinaloa y por falso testimonio ante autoridades de EU.

En tanto, en diciembre de 2025, los abogados de García Luna apelaron la sentencia por narcotráfico y reclamaron fallas en el debido proceso del caso.