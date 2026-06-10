El mayor miedo de ‘El Jardinero’, líder del CJNG: Le niegan amparo que lo protegía de la extradición a EU

Un juez desecho el amparo con el que 'El Jardinero' pretendía blindarse de una extradición.

El presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Audias Flores Silva, “El Jardinero”, intentó blindarse ante una eventual entrega acelerada a Estados Unidos, pero su amparo ni siquiera fue admitido a trámite.

Alejandro Latorre Lozano, juez Primero de Distrito en Materia Penal en Toluca, desechó por notoriamente improcedente la demanda promovida por Flores Silva, quien actualmente permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1 Altiplano y enfrenta un procedimiento de extradición solicitado por el gobierno estadounidense.

El recurso fue presentado luego de que el líder del CJNG manifestara su preocupación por una posible salida obligatoria del país al margen de los procedimientos ordinarios.

En su escrito, aseguró tener un “temor fundado” de ser expulsado o entregado a autoridades extranjeras mediante una vía expedita, similar a la utilizada en recientes entregas de narcotraficantes a Estados Unidos.

Según registros judiciales, el amparo fue promovido contra una eventual orden de destierro, expulsión, deportación, extradición encubierta o entrega material fast track. También buscaba frenar cualquier acuerdo, dictamen, oficio o instrucción administrativa que derivara en su traslado fuera del territorio nacional sin intervención judicial.

¿Por qué le negaron el amparo contra la extradición a ‘El Jardinero’?

Sin embargo, el juez concluyó que los argumentos planteados por Flores Silva carecían de elementos concretos que justificaran la procedencia del juicio de amparo.

En su resolución señaló que el quejoso únicamente expresó la posibilidad de que ocurrieran esos actos, sin acreditar la existencia de una determinación específica por parte de alguna autoridad.

Además, destacó que “El Jardinero” ya se encuentra detenido con fines de extradición y sujeto a un procedimiento formal de entrega internacional, por lo que las manifestaciones relacionadas con una eventual deportación o expulsión respondían a escenarios futuros e inciertos.

“Únicamente hace alusión al temor fundado de la misma entrega, lo que incluso tornaría improcedente el juicio de amparo promovido en su contra, al tratarse de actos futuros e inciertos”, indicó el juzgador en su resolución.

Flores Silva fue detenido el pasado 27 de abril en el rancho El Mirador, ubicado en el municipio de La Yesca, Nayarit, durante un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Marina. Su captura obedeció al cumplimiento de una orden de detención provisional con fines de extradición emitida desde 2021.

Estados Unidos reclama su entrega para procesarlo por los delitos de conspiración para distribuir cocaína y heroína, así como por portación de arma de fuego. La solicitud está sustentada en una orden de captura emitida el 13 de agosto de 2020 por una Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington.