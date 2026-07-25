10 cosas que el SAT sabe de ti sin que se lo hayas dicho: Depósitos, inversiones y más

El trabajo del SAT implica una compleja red de comunicación con bancos e incluso actores internacionales para conocer tu información. (Fotoarte: El Financiero / Shutterstock).

Cada depósito en efectivo mayor a 15 mil pesos se reporta al SAT. Lo mismo pasa con los rendimientos de tus inversiones, tus compras con tarjeta y hasta la hipoteca que pagas mes con mes. Es posible que no esté consciente, pero el Servicio de Administración Tributaria tiene información tuya que nunca les diste directamente, gracias a complejos sistemas de algoritmos y modelos matemáticos.

Además, el SAT puede solicitar más información a los bancos para ‘cuadrar’ tus cuentas, es decir, tus ingresos y gastos.

Esta es una lista de 10 cosas que las autoridades fiscales saben de ti, sin que tú les hayas contado directamente.

El SAT está al tanto de los ingresos y egresos de personas físicas y morales. (Cuartoscuro).

¿Qué sabe el SAT de mí?

El SAT no trabaja como un sistema de espionaje. Sólo investiga y pregunta en caso de que no le ‘cuadren’ las cuentas respecto a los ingresos y gastos que un contribuyente reporta en su declaración anual de impuestos.

Por ello, las autoridades fiscales tienen continua comunicación con los bancos e instituciones financieras, por lo que no debe extrañarte que conozcan tus finanzas personales.

El primer ejemplo de la información que el SAT sabe de los contribuyentes son los depósitos en efectivo. Por ley, los bancos por ley están obligados a reportar los depósitos de más de 15 mil pesos al mes. Esta medida tiene como objetivo evitar la evasión fiscal y el lavado de dinero.

Además, el Servicio de Administración Tributaria está pendiente del uso de tus tarjetas de crédito y cuánto gastas con ellas. Cuando obtienes una tarjeta de débito o crédito, los bancos solicitan tu RFC con la finalidad de que las autoridades fiscales tengan visión de las actividades económicas, explica BBVA.

Por ley, los emisores de tarjetas de débito o crédito están obligados a entregar información de los movimientos.

El SAT está al tanto del uso que haces de las tarjetas de crédito. (Cuartoscuro).

El tercer punto que sabe es SAT sobre ti es si recibes dinero del extranjero. El SAT lo sabe debido a los acuerdos internacionales de intercambio de información tributaria.

También conoce los ingresos a través de plataformas digitales. Aplicaciones como Mercado Pago y Uber están obligadas a retener impuestos de sus usuarios, además de entregar información fiscal, explica la Asociación Mexicana de Contadores Públicos.

Las hipotecas son el quinto punto. Cuando compras un departamento o una casa, los actores involucrados en la transacción como notarios, bancos y el Infonavit reportan al SAT los créditos otorgados, emiten Constancias de Intereses Reales que sirven para la deducción de impuestos.

Los bancos y aseguradoras están obligados a reportarla al SAT los intereses o rendimientos financieros de tus cuentas. Por ello, cuando realizas tu declaración anual, en ocasiones esa información ya está precargada.

El Infonavit está obligado a reportar los créditos hipotecarios que tramita. (Cuartoscuro).

Si tienes ingresos por dividendos cuando inviertes en casa de bolsa, el SAT también lo sabe. GBM explica que las casas de bolsa están obligadas a emitir constancias de retención de impuestos para los clientes que invierten su dinero en algún instrumento financiero. También deben presentar declaraciones informativas al SAT.

Si tienes auto o realizas operaciones de alto valor. Las agencias automotrices reportan sus ventas al SAT. Por ello, emiten facturas electrónicas que incluyen la información de quién compró un auto.

Si ignoras avisos del buzón tributario. Este es un medio de comunicación entre los contribuyentes y las autoridades fiscales. Cada que se manda un mensaje, se abra o no, al cuarto día hábil se notifica o se da por hecho que ya estás enterado.

Además, conoce la información completa de tus gastos. El SAT lo sabe porque se emiten facturas electrónicas de tus compras, los bancos le informan cada mes de tus gastos y entradas de dinero y porque las empresas hacen declaraciones informativas.