SAT amenaza con multa de 11 mil 500 pesos por no activar el Buzón Tributario: ¿Quiénes deben habilitarlo?

Una multa de 11 mil 500 pesos del SAT (Servicio de Administración Tributaria) por no activar tu Buzón Tributario va en camino a tu domicilio fiscal si no cumples con la medida, pero, ¿qué tienes que saber al respecto?

A finales del año pasado, el SAT informó que, como parte de la Miscelánea Fiscal 2026, daría una prórroga a los contribuyentes para habilitar el Buzón Tributario, herramienta que tiene múltiples funciones, desde notificaciones hasta la reducción de tiempo en trámites.

Si bien esta medida es obligatoria desde 2020, aún hay millones de mexicanos que no han activado esta herramienta del SAT y estas son algunas claves que debes tener en cuenta sobre los beneficios de hacerlo, así como las multas por no hacerlo.

¿Qué es el Buzón Tributario del SAT?

El Buzón Tributario del SAT, como lo define la dependencia, es un “canal de comunicación” con el contribuyente, a través del cuál simplifica la notificación de actos administrativos y el envío de mensajes de interés.

Es “una vía rápida y segura” con la que SAT te envía promociones y avisos, además de que te sirve para cumplir con los requerimientos de información.

El Buzón Tributario existe desde 2014, como parte de la reforma hacendaria aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo define como “un buzón de correo electrónico, pero dedicado a tu información fiscal, donde podemos comunicarnos contigo."

Esta es la fecha límite para activar el Buzón Tributario del SAT y las multas

De acuerdo con la resolución de la Miscelánea Fiscal de 2026, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de diciembre del año pasado, tienes hasta el 31 de diciembre de este año para habilitar tu Buzón Tributario.

En caso de no habilitar el Buzón Tributario del SAT, las multas van de 3 mil 850 a 11 mil 540 pesos.

El artículo 86-D del Código Fiscal, indica que: “A quien cometa la infracción relacionada con la no habilitación del buzón tributario, el no registro o actualización de los medios de contacto conforme a lo previsto en el artículo 86-C, se impondrá una multa de 3 mil 850 a 11 mil 540 pesos".

Los contribuyentes tiene que realizar un trámite pendiente este año para evitar multas de más de 11 mil 500 pesos. (Cuartoscuro)

¿Quiénes están obligados a activar su Buzón Tributario?

De acuerdo con la resolución del SAT, las personas obligadas a activarlo son:

Todos los pagadores de impuestos , dados de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

, dados de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Personas físicas y morales con obligaciones fiscales y en actividades.

con obligaciones fiscales y en actividades. Quienes realicen trámites o procedimientos que requieran del Buzón Tributario.

que requieran del Buzón Tributario. Quienes emiten Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de ingresos o de recibos de nómina en el último año.

Si perteneces a uno de estos grupos, deberás habilitar tu Buzón Tributario para evitar las multas del SAT.

Estas personas NO necesitan tener su Buzón Tributario activo

Si bien la medida del SAT para habilitar el Buzón Tributario aplica para todos los contribuyentes, existe un grupo de personas exentas del trámite. Estas son:

Personas físicas sin obligaciones fiscales ni actividad económica. Tampoco quienes cuenten con suspensión de actividades, ya que en estos casos la habilitación es opcional.

ni actividad económica. Tampoco quienes cuenten con suspensión de actividades, ya que en estos casos la habilitación es opcional. Personas morales con suspensión de actividades ante el RFC. Para ellos también será opcional la activación.

ante el RFC. Para ellos también será opcional la activación. Personas físicas y morales con situación fiscal cancelada ante el RFC.

ante el RFC. Personas físicas bajo el régimen de sueldos y salarios, que tengan un ingreso de menos de 400 mil pesos anuales. Es decir, que si tu ingreso es de menos de 33 mil 333 pesos al mes, no es necesario que habilites tu buzón tributario.

El SAT exige a los contribuyentes la activación del buzón tributario. (Cuartoscuro)

¿Por qué debes habilitar tu Buzón Tributario? Estos son los beneficios de hacerlo

Algunos de los beneficios del buzón tributario son:

Portal privado , personalizado y seguro.

, personalizado y seguro. Agilización de tiempos y recursos.

y recursos. Certeza jurídica ante los actos y resoluciones del SAT, así como de operaciones que se realicen.

ante los actos y resoluciones del SAT, así como de operaciones que se realicen. Notificación electrónica en cualquier lugar y momento , siempre y cuando tengas conexión a internet.

, siempre y cuando tengas conexión a internet. Pronta autocorrección .

. Conocer de manera oportuna cualquier requerimiento de información del SAT , así como resoluciones derivadas de trámites realizados.

, así como resoluciones derivadas de trámites realizados. Información sobre beneficios y facilidades fiscales , así como invitaciones de programas en materia fiscal.

, así como invitaciones de programas en materia fiscal. Información útil para el cumplimiento de tus responsabilidades fiscales.

de tus responsabilidades fiscales. Acceso a tus expedientes, así como a ciertos trámites desde el buzón tributario en tu celular.

¿Cómo se activa el Buzón Tributario del SAT? Este es el paso a paso

Estos son los tres sencillos pasos para habilitar tu Buzón Tributario ante el SAT:

Entra a la página web del SAT y da clic en la opción del Buzón Tributario. La plataforma te pedirá ingresar con tu RFC, contraseña y e.firma vigente.

Entra a la opción de configuración y llena el formulario para actualizar tus medios de contacto. La información requerida es principalmente correo electrónico y celular.

para actualizar tus medios de contacto. La información requerida es principalmente correo electrónico y celular. Confirma los medios de contacto a través de los mensajes que te mandará el SAT vía SMS o vía correo electrónico.

Una vez cumplidos esos pasos, habrás cumplido con el requerimiento del SAT y evitarás multas.