México rompe récord por tercer año consecutivo: Coloca 9 mil mdd en mercados internacionales

La Secretaría de Hacienda anunció una nueva colocación en mercados financieros internacionales por 9 mil millones de dólares.

La Secretaría de Hacienda informó que el gobierno de México realizó la primera colocación de este año en los mercados financieros internacionales de capitales por un monto de 9 mil millones de dólares.

“Por tercer año consecutivo, se estableció un récord de colocación”, enfatizó Hacienda este lunes 5 de enero.

Destacó que se aprovecharon condiciones favorables de liquidez y la ventaja de ser uno de los primeros soberanos en emitir en el año.

Los bonos de 30 y 12 años registraron los menores diferenciales de precio desde 2019 y 2020, respectivamente, ambos en 200 puntos base.

“El menor diferencial refleja una mejor percepción crediticia del riesgo soberano de México en el largo plazo por parte de los inversionistas internacionales, aún en un entorno internacional complejo”, subrayó.

La Secretaría de Hacienda detalló que la operación estuvo distribuida en un bono a 8 años, con una tasa cupón de 5.625 por ciento, por un monto de 3 mil millones de dólares.

También se colocó un bono a 12 años, con una tasa cupón de 6.125 por ciento, por un monto de 4 mil millones de dólares.

Un bono a 30 años, con una tasa de cupón de 6.75 por ciento, por un monto de 2 mil millones de dólares.

Con esta emisión, México establece tres nuevos puntos de referencia líquidos en su curva soberana en dólares (8, 12 y 30 años), lo que fortalece la infraestructura del mercado de capitales y mejora las condiciones de acceso al financiamiento para futuras emisiones públicas como privadas.

Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base, recordó que en enero del año pasado colocó 8 mil 500 millones de dólares, a plazos de 5, 12 y 30 años.

En esa ocasión, la deuda a 12 años fue con una tasa cupón de 6.875 por ciento, mientras que la deuda a 30 años fue con una tasa cupón de 7.375 por ciento, puntualizó.

Hacienda recalcó que la emisión alcanzó una demanda máxima de 30 mil millones de dólares, equivalente a 3.33 veces el monto colocado. Participaron 279 inversionistas globales.

Refirió que la emisión permite al Gobierno Federal cubrir una parte importante de sus necesidades de financiamiento en moneda extranjera para este año, lo que otorga mayor flexibilidad para evaluar condiciones favorables de mercado durante el resto del año.

“La elevada demanda observada en esta transacción confirma el sólido interés por los bonos del Gobierno Federal, respaldado por una gestión prudente de las finanzas públicas orientada a preservar la estabilidad macroeconómica”, resaltó.