La tecnología transformación financiera de México: tasas, capital y en acción

Presidente del Comité Nacional de Finanzas Corporativas y Tesorería IMEF.

El entorno financiero mexicano en 2025 se caracteriza por una etapa de normalización monetaria y una transición hacia un menor costo del dinero: el Banco de México redujo la tasa de interés objetivo a niveles cercanos al 7.25% tras una serie de recortes con el fin de acompañar la moderación de la inflación. Esta trayectoria se refleja también en los rendimientos de mercado, donde los Cetes y las TIIE muestran niveles coherentes con una curva de tasas más baja que la observada en picos recientes.

La evolución de las tasas tiene efectos directos sobre el financiamiento en pesos: reduce el costo de fondeo para la banca y mejora los márgenes relativos de instrumentos de corto plazo, pero exige disciplina en la gestión de cartera ante la potencial reactivación del crédito y eventuales episodios de volatilidad. Los tomadores corporativos y las pymes deberán aprovechar esta ventana para optimizar pasivos y refinanciamientos mientras se mantienen alertas a la dinámica de inflación subyacente y riesgos macroeconómicos.

En términos de solvencia y resiliencia, la banca múltiple mexicana presenta niveles de capitalización que la posicionan entre los más sólidos de la región; el Índice de Capitalización (ICAP) reportado por la CNBV mantuvo cifras por encima de umbrales prudenciales (por ejemplo, alrededor de 20% al cierre de septiembre de 2025), lo que otorga margen para absorber pérdidas y apoyar la intermediación financiera.

¿Revolución tecnológica que facilita el acceso al crédito?

Paralelamente, el ecosistema fintech, especialmente las plataformas de lending y financiamiento alternativo, ha consolidado su presencia: México alberga diversas fintechs a lo largo de la República Mexicana.

No obstante, la escalabilidad y la regulación siguen siendo retos clave. El crecimiento de las fintech exige marcos prudenciales que permitan innovación sin sacrificar protección al usuario ni estabilidad sistémica. La interacción entre bancos y fintechs —desde alianzas de distribución hasta provisión de liquidez y sindicación— será determinante para ampliar el crédito productivo en pesos con criterios de riesgo adecuados.

Por otro lado, las SOFOMES han emergido como un pilar clave del financiamiento alternativo en México, especialmente para empresas y personas que no acceden fácilmente al crédito bancario tradicional. Su razón de ser radica en otorgar préstamos, arrendamientos o factoraje de forma profesional y habitual, con flexibilidad para atender nichos diversos como pymes, emprendedores o clientes sub-bancarizados.

En 2025, el sector de SOFOMES ha mostrado un crecimiento sostenido: la cartera total supera los 160 mil millones de pesos, beneficiando a decenas de miles de pymes y millones de personas físicas que requieren crédito flexible.

No obstante lo anterior, el entorno inflacionario y las tasas de interés siguen siendo un reto. Por ello, resulta fundamental que SOFOMES operen con buen gobierno corporativo, adecuada gestión de riesgo y transparencia en sus condiciones, para consolidarse como una alternativa sólida sin sacrificar estabilidad.

En el Comité Técnico Nacional de Finanzas Corporativas y Tesorería IMEF hemos comentado que, la combinación de tasas en descenso moderado, una banca bien capitalizada y un ecosistema fintech de lending en expansión crea una oportunidad única para impulsar el crédito en moneda local. La clave estará en coordinar políticas macro prudenciales, fortalecer gobernanza corporativa y promover marcos regulatorios que incentiven tanto la innovación como la estabilidad financiera.

