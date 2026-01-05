Se ‘pasan de rosca’ con la Rosca de Reyes: Precio sube 10% por levadura, ate y huevos

La tradición de la Rosca de Reyes marca que si te sale el niño, tienes que invitar los tamales para el Día de la Candelaria.

El tradicional festejo del 6 de enero será más caro en 2026 pues el costo de preparación de la Rosca de Reyes subió 10 por ciento de acuerdo con un comparativo del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El alza se debe al aumento sostenido de los precios de varios insumos básicos para hornear la Rosca de Reyes, como harinas y huevos.

El costo estimado para hornear una Rosca de Reyes pasó de 154.60 pesos en enero de 2025 a 171.37 pesos en enero de 2026, lo que representa un incremento anual de 10.8 por ciento.

El aumento confirma que, al inicio de 2026, las presiones inflacionarias en alimentos siguen trasladándose al consumidor final en México.

¿Qué ingredientes de la Rosca de Reyes subieron más de precio?

Entre los ingredientes que más presionaron el costo total destaca la levadura, cuyo precio subió 33.4 por ciento anual, al pasar de 17.23 a 23 pesos por paquete.

Otros aumentos de precios destacados fueron el del ate y el de los huevos, que subieron alrededor de 20 por ciento en un año.

Los higos cristalizados y la harina de trigo, dos componentes esenciales para la elaboración de la Rosca de Reyes, también se encarecieron: El precio de 100 gramos de higos subió 16.6 por ciento y el de la harina de trigo aumentó 10.2 por ciento. La leche tuvo un alza de 9.6 por ciento anual.

¿Qué ingredientes de la Rosca de Reyes bajaron de precio para 2026?

La mantequilla mantuvo sin cambios su cotización en 41.67 pesos los 100 gramos, mientras que el costo de 250 gramos de azúcar disminuyó 15 por ciento, al pasar de 10 a 8.50 pesos, lo que ayudó a moderar parcialmente el incremento total del precio de la Rosca de Reyes.

Para muchas familias, este aumento podría traducirse en una menor elaboración casera de roscas de reyes o en la búsqueda de presentaciones más pequeñas y económicas.