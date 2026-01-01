¿El arroz y la carne serán más caros? México restablece aranceles para apoyar a productores

A partir del 1 de enero, México aplicará gravámenes de entre 5 por ciento y 50 por ciento. (Foto: Cuartoscuro)

México restablecerá aranceles a varios alimentos básicos, entre ellos carne de res, carne de cerdo y leche, con el objetivo de favorecer el abasto local, de acuerdo con un decreto emitido por la oficina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La medida subraya un giro en la política económica del país, alejándose de décadas de enfoques mayormente orientados al libre comercio impulsados por gobiernos anteriores.

Las tasas arancelarias, que no fueron especificadas, también se aplicarán al arroz en cáscara, frijol, aceites vegetales y embutidos, y entrarán en vigor el 1 de enero, según el decreto publicado el miércoles en el Diario Oficial.

¿Por qué restableció aranceles a productos como la carne y la leche?

El decreto forma parte de la iniciativa “Plan México” de Sheinbaum, cuyo objetivo es impulsar la industria nacional y reducir las importaciones.

Estos productos habían estado exentos de aranceles a la importación desde 2022, como parte de un programa antiinflacionario destinado a reducir los precios de una veintena de alimentos de consumo popular.

La decisión de reactivar los aranceles se tomó tras un análisis de las presiones inflacionarias recientes y del crecimiento de las importaciones provenientes de países con los que México no tiene un tratado de libre comercio.

Muchos alimentos importados, como aves, pescado, huevo, verduras y frutas, seguirán libres de aranceles, de acuerdo con el decreto.

Congreso aprobó plan de Sheinbaum sobre aranceles

A principios de este mes, legisladores mexicanos aprobaron un plan respaldado por Sheinbaum para imponer nuevos aranceles a importaciones provenientes de Asia, alineándose en términos generales con los esfuerzos de Estados Unidos por endurecer las barreras comerciales contra productos chinos.

A partir del 1 de enero, México aplicará gravámenes de entre 5 por ciento y 50 por ciento a más de mil 400 categorías de productos provenientes de países asiáticos que no tienen un acuerdo comercial con México.

El nuevo decreto también incluye periodos de transición para los importadores que firmaron contratos durante este año, lo que permitirá a algunos evitar el pago de aranceles hasta principios de 2027.