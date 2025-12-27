¿Quién es el ganador inesperado de los aranceles de Trump? México sale mejor librado que China: WSJ

El T-MEC mantiene libres de aranceles cerca de 85% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos.

México se ha convertido en el sobreviviente más ágil de la tormenta arancelaria de Donald Trump. Su cercanía con Estados Unidos, una industria manufacturera competitiva y un T-MEC aún vigente, pero desgastado, permiten que el país navegue con viento a favor en medio de un panorama internacional complicado.

De acuerdo con un análisis del Wall Street Journal, mientras economías como la de China enfrentan un mayor impacto por los nuevos impuestos, México ha fortalecido su posición como socio estratégico de Estados Unidos.

A pesar de los aranceles a automóviles, acero y aluminio, las exportaciones manufactureras mexicanas hacia Estados Unidos crecieron casi 9 por ciento entre enero y noviembre de 2025, comparadas con el mismo periodo del año anterior. Y aunque el sector automotriz se tambaleó con una caída del 6 por ciento, otros bienes manufacturados despegaron como cohetes, con un aumento del 17 por ciento.

El diario estadounidense estima que el comercio bilateral entre México y Estados Unidos incluso podría acercarse a los 900 mil millones de dólares este año.

En este contexto, el Banco de México proyecta un crecimiento económico de 0.3 por ciento para 2025, un avance modesto pero muy superior a la contracción del 1 por ciento que algunos analistas esperaban.

Kathryn Exum, codirectora de análisis soberano en Gramercy Funds Management —firma que administra cerca de 7 mil millones de dólares en activos de mercados emergentes—, destacó que estos resultados muestran la fortaleza de la economía mexicana frente a un entorno internacional desafiante.

México: el ‘pez más ágil’ en aguas turbulentas

La experiencia de The Nearshore Co., que ayuda a fabricantes a producir desde México para Estados Unidos, muestra cómo el país logró esquivar el golpe.

Jorge González Henrichsen, codirector ejecutivo, recuerda que muchas inversiones estaban congeladas, flotando en la incertidumbre, hasta que llegó el 2 de abril de 2025, bautizado como el ‘Día de la Liberación’.

Ese día, Trump anunció nuevos aranceles para casi todos los países excepto México, dando luz verde a los proyectos que estaban en pausa. “De hecho, para nosotros sí fue el Día de la Liberación”, comentó González Henrichsen.

México navega con ventaja en la tormenta de aranceles de Trump

México también ha logrado mantener casi 85 por ciento de sus exportaciones libres de aranceles bajo el T-MEC, disipando el temor de un tratado “zombi”, llamado así por el temor de que el acuerdo de libre comercio de América del Norte se mantuviera en papel, pero se viera debilitada por los aranceles unilaterales.

La administración de Claudia Sheinbaum reforzó la cooperación con Estados Unidos en seguridad fronteriza y aplicó aranceles a productos chinos, moviendo sus fichas para evitar sanciones más duras.

“México ha manejado la relación con Estados Unidos de manera bastante constructiva”, destacó Kathryn Exum, de Gramercy Funds Management.

México frente a China: un competidor más ‘ligero’

Aunque México enfrenta los aranceles más altos en décadas: de hasta 50 por ciento en acero y aluminio y 25 por ciento al contenido no estadounidense en autos, su carga promedio efectiva es de 4.7 por ciento, mientras que China lidia con un 37.1 por ciento, según el Penn Wharton Budget Model.

Esto convierte a México en ‘el corredor más ligero’ en la maratón comercial hacia Estados Unidos, y explica por qué captó 25 por ciento de la reducción del déficit comercial estadounidense con China, de acuerdo con Jamieson Greer, representante comercial estadounidense.

La integración industrial y la cercanía geográfica también hacen que México sea más competitivo que otros socios comerciales. La fuerte demanda por infraestructura tecnológica en Estados Unidos ha impulsado sectores como procesamiento de datos e inteligencia artificial, con empresas que multiplican su capacidad y empleo.

México, ‘con viento a favor’ rumbo a la revisión del T-MEC

Con aranceles más bajos que la mayoría de sus competidores y una base manufacturera sólida, México sigue siendo un destino atractivo para inversionistas que buscan estabilidad en un comercio global incierto.

Analistas consultados por el Wall Street Journal prevén que México y Canadá mantendrán ventajas competitivas hasta la próxima revisión del T-MEC en 2026, consolidando a México como el ganador inesperado de la guerra comercial de Trump.

“El nivel de integración es tal que el costo de eliminar el T-MEC sería monumental”, afirmó Luis de la Calle, quien formó parte del equipo mexicano que negoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte hace más de tres décadas.