‘Trump es maestro en controlar la ansiedad de sus contrapartes’: Ebrard habla de cómo se negocia el T-MEC

Marcelo Ebrard contó cómo es la presión al negociar frente al equipo del presidente Donald Trump.

¿Donald Trump es un ‘maestro’ de la negociación? El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reveló cuáles son las estrategias que utiliza el presidente de Estados Unidos frente a sus negociadores.

“Un negociador ansioso, preocupado, urgido, siempre va a ser un mal negociador. Además, él es un maestro en el manejo de la ansiedad en sus contrincantes o contrapartes”, dijo en entrevista para el podcast de Denisse Maerker.

Ebrard reconoció que parte del estrés que enfrentó con las primeras amenazas de los aranceles es el riesgo para más del 80 por ciento de las exportaciones de México.

“Tienes que llegar sin que se te note y hacer tu cuarto zen, tienes que aprender a manejar la ansiedad porque, sino, yo creo que es inmanejable”, agregó el excanciller.

Así es la estrategia de Trump para negociar

Marcelo Ebrard reveló que negociar con Trump es enfrentarse a un cambio en los tratos a pesar de que ya haya acuerdos y presiona a tal punto que siempre hay opiniones distintas, así como amenazas sutiles.

“Vas concediendo hasta que él quiere porque es parte de su estrategia al negociar. Tienes que tomar como base que la ansiedad funciona en favor de tu adversario, o sea”, añadió el secretario de Economía.

Como parte de la conversación, Ebrard narró cómo enfrentó las presiones arancelarias desde el momento en el que Trump regresó a la Presidencia de Estados Unidos.

Además, el secretario de Economía es quien se mantiene frente a las negociaciones para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

¿Qué negociaciones ha tenido Ebrard con Trump?

Las negociaciones no son directamente con Donald Trump, sino con su equipo a partir de las decisiones que toma el presidente estadounidense.

Durante este año, el secretario de Economía ha encabezado dichas mesas de diálogo con autoridades de EU para frenar aranceles, cambiar tratos, ajustar tarifas económicas, entre otras modificaciones.

“Todo lo que México tenía que hacer está hecho, ahora tenemos que esperar”, dijo en agosto ante una nueva amenaza de aranceles.

La última advertencia arancelaria fue por el Tratado de Aguas con el que México se comprometió a entregarle agua a EU y del cual se llegó también a un acuerdo.

Sin embargo, ahora la atención está puesta en la revisión del T-MEC, que será en los siguientes meses y con el que los tres países buscan mayores beneficios o conservar los que tienen actualmente.