Trump amenaza a Putin: Rusia será castigada si rechaza acuerdo de paz con Ucrania

Estados Unidos plena nuevas sanciones contra Rusia en caso de que no acepte el acuerdo de Paz con Ucrania. (Bloomberg)

Estados Unidos prepara una nueva ronda de sanciones contra el sector energético de Rusia para aumentar la presión sobre Moscú si el presidente Vladimir Putin rechaza un acuerdo de paz con Ucrania, según personas familiarizadas con el asunto.

Estados Unidos considera opciones como sancionar a los buques de la llamada flota oculta de petroleros rusos utilizados para transportar el petróleo de Moscú, así como a los comerciantes que facilitan las transacciones, dijeron las personas que hablaron bajo condición de anonimato para referirse a deliberaciones privadas.

Algunas fuentes señalaron que las nuevas medidas podrían revelarse esta misma semana.

Trump tendrá que tomar la decisión sobre sanciones a Rusia

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, habló sobre los planes durante una reunión con un grupo de embajadores europeos a principios de esta semana, según las fuentes.

“El presidente Trump es el Presidente de la Paz, y reiteré que, bajo su liderazgo, Estados Unidos seguirá priorizando el fin de la guerra en Ucrania”, escribió en una publicación en la red social X tras la reunión.

Las fuentes advirtieron que cualquier decisión final recae en el presidente Donald Trump.

“Es responsabilidad de las agencias preparar opciones para que el presidente las ejecute”, declaró la Casa Blanca en un comunicado. “El presidente no tomó nuevas decisiones sobre sanciones hasta el momento”.

Rusia dice conocer intenciones de EU de imponer sanciones

El Kremlin es consciente de que algunos funcionarios estadounidenses consideran la posibilidad de imponer nuevas sanciones contra Rusia, declaró el miércoles a la prensa el portavoz de Putin, Dmitri Peskov, según la agencia de noticias Interfax. “Es evidente que cualquier sanción perjudica el proceso de reconstrucción de las relaciones”, afirmó.

El petróleo subió de forma breve tras la noticia. Los futuros del Brent aumentaron hasta 70 centavos por barril y cotizaron en 60.33 dólares, antes de frenar su avance.

Las medidas dirigidas a las grandes petroleras y al comercio de Moscú provocaron el desplome de los precios del crudo a sus niveles más bajos desde el inicio de la invasión, lo que añadió una presión significativa a la ya problemática economía del país.

¿Cómo avanzan las negociaciones para alcanzar acuerdo de Paz entre Rusia y Ucrania?

Las conversaciones sobre nuevas medidas ocurren mientras negociadores estadounidenses y ucranianos avanzaron esta semana hacia los términos de un posible acuerdo de paz.

El enviado estadounidense, Steve Witkoff, estuvo en Berlín durante dos días para conversar con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y con líderes europeos sobre las últimas propuestas.

Funcionarios estadounidenses, ucranianos y europeos elogiaron el progreso significativo en un conjunto de garantías respaldadas por Estados Unidos para asegurar la seguridad de Kiev después de la guerra.

Persisten puntos de conflicto sobre el futuro estatus de los territorios del este de Ucrania, el uso de los activos congelados del banco central ruso y la gestión de la central nuclear de Zaporizhia, según algunas fuentes. Kiev también busca compromisos por escrito sobre la respuesta de sus aliados en caso de una nueva invasión rusa.

Rusia exigió que Ucrania ceda zonas del Donbás, que incluye las regiones de Donetsk y Luhansk, y que las tropas y representantes de Putin intentaron ocupar sin éxito desde 2014. Las propuestas estadounidenses sugieren convertir el área no ocupada en una zona económica desmilitarizada o libre bajo una administración especial.

No está claro si ese territorio recibiría un reconocimiento de facto como ruso bajo esos planes ni qué concesiones, si existen, Moscú está dispuesto a ofrecer a cambio. Kiev y varios de sus aliados muestran reticencia a ceder territorio a Rusia y a retirar tropas de zonas clave para la defensa de Ucrania.

Funcionarios estadounidenses también consideran los activos rusos inmovilizados como parte de cualquier futuro acuerdo de paz, según algunas fuentes, en un contexto en el que líderes europeos decidirán a finales de esta semana si utilizan los activos congelados para proporcionar ayuda militar y económica a Ucrania.

Moscú reaccionó con furia ante esta posibilidad, una señal, según algunas fuentes, de que intenta impedir que la medida avance y busca una flexibilización de las sanciones contra su economía, cada vez más debilitada.

Mientras las negociaciones enfrentan cuestiones complejas sobre territorio y garantías de seguridad, la atención se desplaza hacia la respuesta de Putin, que hasta ahora ofrece pocas señales de disposición para poner fin a sus ataques o modificar sus objetivos.

Rusia el fin de la guerra, pero con una condición

El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, declaró esta semana que se siente “muy seguro” de que la guerra se acerca a su fin. Aun así, dijo a ABC News que las demandas territoriales de Moscú se mantienen sin cambios y descartó el despliegue de tropas de la OTAN en Ucrania como parte de un acuerdo de paz.

“Estoy bastante seguro de que estamos a punto de resolver esta terrible crisis”, dijo Ryabkov, sin ofrecer detalles. “Estamos preparados para llegar a un acuerdo, como dijo el presidente Trump, y espero, con los dedos cruzados, que llegue pronto”.

Las numerosas sanciones impuestas a Rusia influyeron poco en el precio del petróleo, en un mercado que se encamina hacia un superávit que podría aumentar el próximo año. Los futuros del Brent cayeron 20 por ciento este año y el martes alcanzaron su nivel más bajo desde febrero de 2021.

Estados Unidos ya sancionó a cuatro importantes productores rusos y, junto con otros países del Grupo de los Siete, a cientos de petroleros involucrados en el transporte del petróleo de Moscú.

Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump, sostuvieron cinco horas de conversaciones con Putin en el Kremlin el 2 de diciembre.

Zelenskiy declaró el lunes que existe un acuerdo con Estados Unidos para que las garantías de seguridad sean legalmente vinculantes mediante una votación en el Congreso como parte de cualquier acuerdo para poner fin a la guerra. También afirmó que espera consultas próximas entre Estados Unidos y Rusia, mientras negociadores ucranianos podrían regresar a Estados Unidos para continuar las conversaciones en los próximos días.