¿Por qué Ucrania no puede intercambiar tierras con Rusia? Esto dice su Constitución

Un acuerdo de paz según el cual Ucrania tendría que intercambiar tierras con Rusia no solo sería profundamente impopular, sino que también sería ilegal, según su Constitución.

Es por eso que el presidente ucraniano Volodimir Zelenski rechazó categóricamente cualquier acuerdo con Moscú que pueda implicar ceder tierras, después de que el presidente estadounidense Donald Trump sugirió que tal concesión sería beneficiosa para ambas partes, antes de su reunión el viernes con el presidente ruso Vladímir Putin en Alaska.

Zelenski afirmó el fin de semana que Kiev “no recompensará a Rusia por lo que ha hecho” y que “los ucranianos no entregarán su tierra al ocupante”. Estas declaraciones se produjeron después de que Trump dijera que un acuerdo de paz implicaría el intercambio de territorios ucranianos por ambas partes “para el beneficio de ambos”.

Para Zelenski, tal acuerdo sería un desastre para su presidencia y provocaría una protesta pública después de más de tres años de derramamiento de sangre y sacrificio por parte de los ucranianos. Además, no tiene la autoridad para aprobarlo, ya que cambiar las fronteras de Ucrania de 1991 va en contra de la constitución del país.

Por ahora, congelar la línea del frente parece ser un resultado que el pueblo ucraniano está dispuesto a aceptar.

Rusia ocupa cerca de una quinta parte de Ucrania

Rusia ocupa aproximadamente una quinta parte de Ucrania, desde el noreste del país hasta la península de Crimea, que se anexó ilegalmente en 2014.

La línea del frente es vasta y atraviesa seis regiones: el frente activo se extiende por al menos mil kilómetros (680 millas), pero si se mide a lo largo de la frontera con Rusia, alcanza hasta 2 mil 300 kilómetros (1.430 millas).

Rusia controla casi toda la región de Luhansk y casi dos tercios de la región de Donetsk, que juntas comprenden el Donbás, como se llama al corazón industrial estratégico de Ucrania. Rusia ha codiciado durante mucho tiempo el área y la anexó ilegalmente en el primer año de la invasión a gran escala, aunque no controlaba gran parte de ella en ese momento.

Rusia también controla parcialmente más de la mitad de la región de Jersón, que es crítica para mantener los flujos logísticos de suministros que llegan desde el corredor terrestre en la vecina Crimea, y también partes de la región de Zaporiyia, donde el Kremlin se apoderó de la planta de energía nuclear más grande de Europa.

Las fuerzas rusas también mantienen bolsillos de territorio en las regiones de Járkiv y Sumy en el noreste de Ucrania, mucho menos valiosas estratégicamente para Moscú. Las tropas rusas están ganando terreno en la región de Dnipropetrovsk.

Estos podrían ser lo que Moscú está dispuesto a intercambiar por tierras que considera más importantes en Donetsk, donde el ejército ruso ha concentrado la mayor parte de su esfuerzo.

“Habrá algunos intercambios de tierras. Lo sé a través de Rusia y a través de conversaciones con todos. Para el bien, para el bien de Ucrania. Buenas cosas, no malas cosas. También, algunas cosas malas para ambos”, declaró Trump el lunes.

Las fuerzas ucranianas todavía están activas en la región de Kursk dentro de Rusia, pero apenas mantienen territorio allí, lo que lo hace no tan potente como moneda de cambio como los líderes de Kiev probablemente esperaban cuando lanzaron la audaz incursión a través de la frontera el año pasado. Sin embargo, intercambiar territorio controlado por Ucrania en Rusia, por minúsculo que sea, probablemente será la única opción aceptable para Kiev en cualquier escenario de intercambio de tierras.

Guerra en Ucrania: Ceder territorio provocaría otra invasión

Ceder territorio probablemente hará que aquellos que no estén dispuestos a vivir bajo el dominio ruso se vayan. Muchos civiles han soportado tanto sufrimiento y derramamiento de sangre desde que las fuerzas pro-Moscú comenzaron a luchar contra el ejército ucraniano en el este en 2014 y desde la invasión a gran escala en 2022.

Además, desde un punto de vista militar, abandonar la región de Donetsk en particular mejoraría enormemente la capacidad de Rusia para invadir Ucrania nuevamente, según el Institute for the Study of War, un grupo de expertos con sede en Washington.

Ceder a tal demanda obligaría a Ucrania a abandonar su “cinturón de fortaleza”, la principal línea defensiva en Donetsk desde 2014, “sin garantía de que la lucha no se reanudará”, indicó el instituto en un informe reciente.

La línea defensiva ha impedido los esfuerzos de Rusia para apoderarse de la región y continúa obstaculizando sus esfuerzos para tomar el resto del área, señaló el instituto.

La constitución de Ucrania plantea un gran desafío a cualquier acuerdo que implique un intercambio de tierras porque requiere un referéndum nacional para aprobar cambios en las fronteras territoriales del país, explicó Ihor Reiterovych, profesor de política en la Universidad Nacional Taras Shevchenko de Kiev.

“Los cambios en la integridad territorial solo pueden hacerse por decisión del pueblo: ni el presidente, ni el gabinete de ministros ni el parlamento pueden cambiarlo”, apuntó. “En la Constitución está escrito que solo por referéndum se pueden realizar cambios en el territorio de Ucrania”.

Si durante las negociaciones Zelenski acuerda intercambiar territorio con Rusia, “en el mismo minuto será un criminal porque estaría abandonando la ley principal que rige Ucrania”, sostuvo Reiterovych.

Trump expresó que estaba “un poco molesto” por la afirmación de Zelenski de que necesitaba aprobación constitucional para ceder a Rusia el territorio que capturó en su invasión no provocada.

“Quiero decir, tiene aprobación para entrar en una guerra y matar a todos, pero ¿necesita aprobación para hacer un intercambio de tierras?”, agregó Trump. “Porque habrá algunos intercambios de tierras. Lo sé a través de Rusia y a través de conversaciones con todos”.

Zelenski todavía está tratando de recuperar la confianza del pueblo que perdió debido a una ley que habría disminuido la independencia de los organismos anticorrupción de Ucrania. La medida fue una línea roja para aquellos ciudadanos que protegen las instituciones del país y desconfían de ciertos miembros del círculo íntimo de Zelenski.