Es viernes... y Wall Street ‘lo sabe’: Amanece con ganancias impulsado por el Nasdaq, sector tecnológico

El mercado de renta variable en neoyorquino inicia, una jornada con pocas referencias económicas, con incrementos liderados por las firmas del sector tecnológico, mientras la atención esta puesta en la temporada de reportes corporativos.

En Wall Street, el Nasdaq presenta un aumento de 0.73 por ciento, en los 21 mil 395.21 enteros, seguido por el S&P 500 que sube 0.58 por ciento, en las 6 mil 376.61 unidades, y el Dow Jones con 44 mil 177.45 puntos, gana 0.47 por ciento.

“Dado que la agenda económica para hoy es relativamente ligera, anticipamos que el apetito por riesgo todavía encuentre cierto soporte en el balance relativamente favorable de la temporada de resultados corporativos y la expectativa de que el Fed reduzca el rango objetivo de los fondos federales”, destacan analistas de Grupo Financiero Ve por Más.

¿Cómo cotizan las bolsas en México y Europa HOY 8 de agosto?

En México se reportan pérdidas de 0.04 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se coloca en las 58 mil 240.17 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se coloca en los mil 168.36 enteros, retrocede 0.17 por ciento más.

Del lado de Europa las variaciones son mixtas, el IBEX 35 de España con 1.0 por ciento más, ronda en las 14 mil 824.82 unidades, el CAC 40 de Francia suma 0.41 por ciento, con 7 mil 740.95 enteros, mientras que el FTSE 100 de Londres retrocede 0.12 por ciento, en las 9 mil 87.75 puntos, y el DAX en Alemania con 0.01 por ciento a la baja, se coloca en las 24 mil 186.42 unidades.

Así cotizan los precios del petróleo HOY 8 de agosto

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 63.48 dólares por barril, ya que desciende 0.63 por ciento, mientras que el Brent con 0.56 por ciento menos, cotiza en los 66.06 billetes verdes por unidad.