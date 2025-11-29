Ataque en el Mar Negro: Ucrania hace explotar dos petroleros rusos de la ‘Flota Sombra’

El servicio de seguridad de Ucrania se atribuyó los ataques a dos petroleros oceánicos sancionados por transportar petróleo ruso, que fueron alcanzados por explosiones en la costa turca del Mar Negro durante el último día.

Los drones navales Sea Baby operados por el Servicio de Seguridad de Ucrania, o SBU, llevaron a cabo los ataques, dijo a Bloomberg una persona familiarizada con la operación, que se negó a ser identificada porque la información no es pública.

Los ataques tenían como objetivo limitar la capacidad de Rusia para librar una guerra contra Ucrania, afirmó la fuente, añadiendo que los dos petroleros podían transportar petróleo por un valor aproximado de 70 millones de dólares. Ambos navegaban vacíos en el momento de los ataques.

El primer petrolero, el Kairos, de 274 metros (900 pies), hizo agua tras una explosión el viernes por la noche, según un informe de un agente portuario local. El segundo, el Virat, también fue impactado cerca de la costa turca y desprendía una humareda tras un ataque casi simultáneo. El buque fue impactado por segunda vez la madrugada del sábado.

El Kairos y el Virat se encuentran entre los cientos de barcos reunidos para ayudar a mantener el petróleo ruso en movimiento después de que invadiera Ucrania en febrero de 2022. El Kairos está sancionado por el Reino Unido y la Unión Europea, mientras que el Virat ha sido designado por los Estados Unidos y la Unión Europea.

No es la primera vez que barcos vinculados a Moscú sufren explosiones este año; una serie de explosiones a principios de 2025 afectaron a buques mercantes con antecedentes de hacer escala en puertos rusos.

“Ambos barcos se encontraban en nuestras aguas territoriales”, declaró el ministro de transporte turco, Abdulkadir Uraloglu, según CNNTurk. “La información inicial indica una intervención externa”, añadió el ministro, sin dar más detalles.

La Armada española, que emite avisos de navegación en la región, dice que también existe un riesgo significativo debido a las minas flotantes en algunas partes del Mar Negro.

Kairos es un buque de clase Suezmax cuyo viaje anterior partió del puerto ruso de Novorossiysk hacia Paradip, en India, transportando el buque insignia de Moscú, el crudo Urals. Se dirigía de regreso al puerto ruso para cargar su siguiente cargamento en el momento del incidente, según datos de seguimiento de buques recopilados por Bloomberg.

El Virat parece haber estado inactivo en la parte occidental del Mar Negro durante la mayor parte del año después de aparecer en una lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos el 10 de enero.

Los administradores de ambos barcos, según figuran en la base de datos de seguridad internacional Equasis, no respondieron a las llamadas y correos electrónicos solicitando comentarios.

El estrecho del Bósforo, arteria comercial clave para el transporte de materias primas, incluido el petróleo ruso, permanece abierto. El Kairos navega bajo bandera de Gambia, según el agente. El Virat no tiene bandera registrada en Equasis.