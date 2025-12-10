Ucrania envía plan de paz a EU mientras Trump habla con Emmanuel Macron y Friedrich Merz sobre la guerra

Un rescatista en el lugar de un ataque aéreo ruso contra un edificio residencial en Kiev. (Fotógrafo: Andrew Kravchenko/Bloomberg)

Ucrania envió un plan de paz revisado a Washington mientras el presidente Donald Trump mantenía una llamada con líderes europeos, según una persona familiarizada con el asunto, mientras ambas partes se esfuerzan por mantener los esfuerzos encaminados para poner fin a la invasión de Rusia.

La última comunicación del país devastado por la guerra se envió mientras Trump mantenía una conversación por separado con el primer ministro Keir Starmer, el presidente Emmanuel Macron y el canciller Friedrich Merz el miércoles. Dicha llamada telefónica se detalló en comunicados de los gobiernos alemán y británico y fue confirmada por un funcionario de la Casa Blanca.

Tras semanas de negociaciones, se ha logrado un documento más aceptable para Kiev, pero varios puntos de fricción, como el territorio y las garantías de seguridad, siguen obstaculizando un acuerdo.

Si bien Ucrania está dispuesta a negociar la paz en el frente, un alto el fuego debería preceder a cualquier negociación, declaró el miércoles el ministro de Defensa, Denys Shmyhal, en el Foro de Seguridad de Aspen en Washington.

“El trabajo intensivo en el plan de paz continúa y continuará en los próximos días”, según un comunicado de la convocatoria publicado por el gobierno británico. Los líderes “coincidieron en que este era un momento crítico para Ucrania, su pueblo y la seguridad compartida en toda la región euroatlántica”, añadió.

En las últimas semanas, Estados Unidos ha renovado sus esfuerzos por negociar un acuerdo entre Moscú y Kiev que ponga fin a la invasión a gran escala del Kremlin, que se acerca a su cuarto aniversario. Las naciones europeas han expresado su preocupación por la presión que la administración Trump está ejerciendo sobre el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para que acepte un resultado basado principalmente en las condiciones de Rusia.

Los líderes europeos, que se reunieron en Londres a principios de esta semana, habían encargado a sus asesores de seguridad nacional que elaboraran más propuestas para enviar a Estados Unidos basadas en negociaciones entre los enviados de Trump y los funcionarios ucranianos.

¿Qué sabemos del plan de Paz entre Ucrania, Rusia y EU?

Actualmente se están debatiendo tres documentos entre los países. Uno es un marco general para poner fin a la guerra, el segundo se refiere a las garantías de seguridad para Kiev y el tercero se centra en la reconstrucción de Ucrania.

Zelenskiy declaró que los negociadores seguían divididos sobre siete “temas delicados”, entre ellos las garantías de seguridad para la nación devastada por la guerra y el control de las regiones orientales de Ucrania.

El líder ucraniano también indicó en redes sociales que había hablado con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el yerno de Trump, Jared Kushner, y el director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, sobre la reconstrucción.

“Hay muchas ideas que, con el enfoque adecuado, podrían prosperar en Ucrania”, declaró Zelenskiy en la publicación. “También hemos actualizado nuestras reflexiones sobre los 20 puntos del documento marco para el fin de la guerra. Es la seguridad general la que determinará la seguridad económica y sustentará un entorno empresarial seguro”.

Queda por ver si el presidente ruso, Vladímir Putin, está dispuesto a aceptar un acuerdo para poner fin a la guerra. Tras las conversaciones con los enviados de Trump en Moscú la semana pasada, el Kremlin afirmó que algunas propuestas sobre la mesa eran aceptables, pero rechazó otras.

Putin exige que Ucrania ceda las zonas de la región oriental de Donetsk que sus tropas no lograron tomar por la fuerza en casi cuatro años de guerra. Zelenski y sus aliados europeos han reiterado la necesidad de imponer un alto el fuego en la línea del frente actual, rechazando la exigencia de retirada del ejército ucraniano.

El presidente finlandés, Alexander Stubb, dijo el martes que las partes estaban “bastante cerca” de un acuerdo de paz.