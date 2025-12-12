Ebrard responde a China tras ‘quejas’ de aranceles: ‘Si quieres vender en México, produce aquí’

Marcelo Ebrard explicó cuáles serían las reglas para evitar los aranceles a países asiáticos.

China no se quedó callado sobre los aranceles de México y tras la reacción del país asiático, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, también envió un mensaje sobre el nuevo impuesto.

“Toda la política mexicana ha sido que, si quieren vender en México, entonces produce aquí. Si quieres importar vehículos a México, lo puedes hacer, pero tienes que exportar, es decir, producir en México y exportar”, dijo en entrevista con Azucena Uresti.

Ebrard ejemplificó con la industria automotriz y aseguró que el objetivo de la decisión es no afectar al empleo ni la producción en México.

“Tú importas un vehículo, sea de China, de la India, o de otros países, y no nos deja absolutamente nada. No hacemos ninguna parte de ese vehículo en México”, detalló el excanciller.

Marcelo Ebrard explicó que en México la industria automotriz es de más de 1 millón de trabajadores, por lo que las importaciones de vehículos asiáticos se reflejan en la pérdida de empleos.

‘Hay pláticas con China y otros países asiáticos’

En seguimiento al tema de los automóviles, Ebrard detalló que solo se hizo un ajuste al arancel para pasarlo de 20 a 50 por ciento en los vehículos asiáticos.

“Los vehículos tienen ahorita un arancel, pero bajo porque no es eficaz con respecto a cómo están bajando los precios. No quiere decir que no tenían arancel, todos los productos tienen y solo se está ajustando”, agregó.

Además, Marcelo Ebrard destacó que continúan el diálogo con China, Corea del Sur, entre otros países que resultarán afectados tras la medida impuesta por México.

“Van a ganar mercado si no hacemos algo y van a ir creándonos desempleo en México porque como decía aquí no hacemos ni una sola pieza de ese vehículo que estamos importando”, añadió.

¿Qué dijo China sobre los aranceles a sus productos?

China exigió a México retirar los aranceles y le pidió “corregir prácticas erróneas de unilateralismo y proteccionismo lo antes posible”.

El arancel a productos asiáticos será del 50 por ciento tras la aprobación en el Senado de la República.

“Las medidas dañarán de manera considerable los intereses de socios comerciales como China”, dijo el portavoz del ministerio de Comercio del país asiático.

El comunicado en la página del Ministerio de Comercio agregó que: “China siempre se ha opuesto a toda forma de incremento unilateral de aranceles”.

De esta forma, recordó que los países resuelven las diferencias mediante acuerdos comerciales, pero ninguno de ellos es para perjudicar el desarrollo del comercio mundial ni los intereses económicos chinos.