Corte ‘mueve’ de nuevo audiencia de Joaquín Guzmán López: ¿Qué día regresará a la Corte ‘El Güero’?

Guzmán López enfrenta cargos de narcotráfico y de empresa criminal continua en Estados Unidos.

La Corte del Distrito Norte de Illinois aplazó para el 31 de agosto la audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, prevista originalmente para el próximo 1 de junio, de acuerdo con la oficina de la jueza Sharon Johnson Coleman, encargada del caso en Chicago.

Guzmán López enfrenta cargos de narcotráfico y de empresa criminal continua en Estados Unidos por su presunta participación dentro de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. En diciembre pasado, el acusado se declaró culpable ante autoridades estadounidenses.

Según documentos judiciales y reportes oficiales del caso difundidos en el sistema federal de cortes, Guzmán López admitió haber colaborado en la supervisión de la producción y el trasiego de cocaína, heroína, metanfetamina, mariguana y fentanilo hacia Estados Unidos.

La acusación federal señala que las operaciones atribuidas a la organización criminal formaron parte de redes de distribución de drogas hacia distintas ciudades estadounidenses, particularmente en el contexto de las investigaciones sobre tráfico de fentanilo impulsadas por autoridades federales.

El expediente permanece radicado en la Corte del Distrito Norte de Illinois, donde fiscales estadounidenses mantienen procesos relacionados con integrantes del Cártel de Sinaloa y operadores identificados como parte de Los Chapitos.

A casi dos años de la entrega del ‘Guero’, hijo del ‘Chapo’ Guzmán

Joaquín Guzmán López fue detenido en julio de 2024 junto con Ismael “El Mayo” Zambada después de arribar a Estados Unidos en un avión privado que aterrizó en Texas.

Tras la captura, Zambada afirmó públicamente que había sido llevado contra su voluntad a territorio estadounidense. Desde entonces, ambos quedaron bajo custodia federal y fueron incorporados a investigaciones abiertas por narcotráfico en cortes estadounidenses.

Posteriormente, Guzmán López fue trasladado al Distrito Norte de Illinois, donde continuó el proceso judicial relacionado con delitos de tráfico de drogas y delincuencia organizada.

¿Qué sentencia recibiría Joaquín Guzmán López?

Los cargos federales por narcotráfico y empresa criminal continua contemplan penas severas dentro del sistema judicial estadounidense, incluidas posibles condenas de cadena perpetua.

La legislación federal considera agravantes los delitos relacionados con distribución de fentanilo, tráfico internacional de drogas y participación en organizaciones criminales.

Hasta ahora, la fiscalía estadounidense no ha informado públicamente si existe un acuerdo de cooperación adicional o una recomendación específica de sentencia para Guzmán López.

En julio del año pasado, Ovidio Guzmán López, hermano de Joaquín Guzmán López, también se declaró culpable de cargos relacionados con tráfico de drogas, lavado de dinero y armas de fuego ante autoridades estadounidenses.