‘Dos Chapitos menos, faltan dos’: EU celebra declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán

Los hermanos Guzmán López se han declarado culpables de cargos de narcotráfico y crimen organizado en Estados Unidos. (Foto: Cuartoscuro)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos advirtió este martes que aunque dos hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán están ya en antesala de sentencia en su país, tras declararse culpables de diversos delitos relacionados con el narcotráfico, aún falta capturar a los otros dos hijos del exlíder del Cártel de Sinaloa.

“Dos (Chapitos) menos. Nos faltan dos”, sentenció el Departamento de Justicia tras festejar la declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López ante una Corte Illinois, acción que calificó como una ‘victoria’.

En un comunicado, la dependencia que encabeza Pam Bondi, dijo que la admisión de culpabilidad de Joaquín Guzmán López se añade a la de su hermano Ovidio ‘El Ratón’ Guzmán López, que en julio pasado se declaró culpable por múltiples delitos incluyendo narcotráfico.

“La declaración de culpabilidad de ayer del hijo de ‘El Chapo’ es una gran victoria contra el Cártel de Sinaloa y subraya la histórica y enérgica campaña de la Administración Trump para desmantelar las organizaciones terroristas que atacan al pueblo estadounidense”, aseguró la dependencia en un comunicado.

Reiteró que Guzmán López no recibirá ningún tipo de recompensa por secuestrar a Ismael ‘El Mayo’ Zambada y trasladarlo a custodia estadounidense en 2024.

‘El Güero’ Guzmán se declara culpable en EU

Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, se declaró el lunes 1 de diciembre culpable en un tribunal federal de Estados Unidos de delitos relacionados con tráfico de drogas tras haberse proclamado inocente el año pasado.

Guzmán López, alias ‘El Güero’, se declaró culpable de cargos de narcotráfico y crimen organizado en una Corte de Distrito para el Norte de Illinois, en la ciudad de Chicago.

Según los medios que estuvieron presentes en la audiencia, Guzmán López se proclamó responsable de supervisar la distribución de drogas como la cocaína, la heroína o el fentanilo mientras dirigía una facción del Cártel de Sinaloa junto a su hermano Ovidio.

Tras su declaración de culpabilidad, el mexicano colaborará con la Justicia estadounidense, y volverá al tribunal el 1 de junio de 2026, según dictó la jueza del caso, Sharon Johnson Coleman.

El viernes pasado ya se dio a conocer en documentos judiciales que Guzmán López se declararía culpable en su vista de hoy, que en principio iba a tener carácter rutinario.

Guzmán López llegó a Estados Unidos en 2024, en un vuelo privado con Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador y líder histórico del Cártel de Sinaloa, en lo que se sospecha fue un engaño hacia Zambada, supuestamente parte de otro acuerdo con la fiscalía.

El pasado julio, el hermano de Joaquín, Ovidio Guzmán López, también se declaró culpable de cuatro cargos relacionados con el narcotráfico ante este mismo tribunal, como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses cuyos términos no fueron divulgados.

