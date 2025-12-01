Joaquín Guzmán López, el hijo del ‘Chapo’ que pactó con EU: ¿Qué pasará en la audiencia de este 1 de diciembre?

Joaquín Guzmán López llegará este lunes 1 de diciembre a un acuerdo con el Departamento de Justicia de EU, para declararse culpable de narcotráfico, en una corte de Illinois, Chicago.

El hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, que se entregó a las autoridades a finales de julio de 2024, podrá reducir su condena a cambio de información.

Joaquín sigue los pasos de su hermano Ovidio Guzmán

En octubre del año pasado, el abogado de Los Chapitos, Jeffrey Lichtman dio a conocer que tanto Joaquín como su hermano Ovidio Guzmán, negociaban un acuerdo con el gobierno de Trump.

Ovidio también conocido como “El Ratón”, fue el primero en confesar sus crímenes a la justicia de EU, así el pasado julio aceptó los cargos por tráfico de drogas, lavado de dinero, delincuencia organizada y uso ilegal de armas de fuego.

Su hermano seguirá el mismo camino. De acuerdo con la acusación de EU, Guzmán López tomó el liderazgo del Cártel de Sinaloa en 2017, cuando su padre fue extraditado a Estados Unidos; sin embargo, su carrera criminal empezó años atrás, con el tráfico de marihuana y cocaína.

Joaquín Guzmán López, una historia de traición

Joaquín Guzmán López fue detenido el 25 de julio del año pasado junto con ‘El Mayo’ Zambada al bajar de un avión en Estados Unidos.

Los informes apuntan a que él fue el artífice de una “traición” contra ‘El Mayo’ Zamabada, ya que éste fue llevado con engaños a una reunión en un rancho en Sinaloa, donde posteriormente fue privado de su libertad y llevado a Estados Unidos en una avioneta.

La ‘traición’ de Los Chapitos a la facción del Cártel de Sinaloa perteneciente al ‘Mayo’ Zambahda habría sido el inicio deuna ‘guerra’ en Culiacán, que comenzó desde septiembre del año pasado.