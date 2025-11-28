¿Regalo de Navidad para EU? Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’, se declarará culpable

'El Güero' se declarará culpable de uno o varios cargos en la Corte de Chicago el próximo 1 de diciembre.

Se declarará culpable el segundo de los hijos de ‘El Chapo’ Guzmán que está detenido por las autoridades de Estados Unidos: Joaquín Guzmán López, alias ‘El Güero’.

Tras varios aplazamientos de la audiencia, Guzmán López se declarará culpable de los delitos que las autoridades estadounidenses le imputan, aunque el documento judicial al que tuvo acceso este medio no los especifica.

La audiencia en que ‘El Güero’ se rinda ante el Gobierno de Estados Unidos está programada para el lunes 1 de diciembre y se realizará en la Corte de Chicago.

“La audiencia presencial fijada para el 1 de diciembre de 2025 a la 1:30 p.m. se ha convertido ahora en una audiencia de cambio de declaración. Notificación enviada por correo”, se lee en el documento.

Anteriormente, Ovidio Guzmán López, alias ‘El Ratón’, logró llegar a un acuerdo de cooperación con las autoridades de aquel país por su participación en operaciones transnacionales de tráfico de drogas desde múltiples países.

El día que ‘El Güero’ se declaró de narcotráfico

El 30 de julio de 2024, Joaquín Guzmán López se declaró inocente de los cargos de tráfico de drogas durante su primera audiencia ante los tribunales estadounidenses.

Recordar que cinco días antes, el 25 de julio de 2024, ‘El Güero’ fue detenido junto a Ismael ‘El Mayo’ Zambada en El Paso, Texas; este último también llegó a un acuerdo con las autoridades de EU y el 25 de agosto se declaró culpable ante la justicia de Estados Unidos.

Preguntas sin respuesta después de un año de la detención de ‘El Mayo’ y ‘El Güero’

Poco más de un año después de la captura de los dos capos mexicanos y mientras avanzan los casos contra ellos en los Estados Unidos, el Gobierno de México sigue sin tener información sobre lo que ocurrió el 25 de julio.

El gobierno de Claudia Sheinbaum insiste en conocer si se llevó una operación en territorio nacional por parte de agentes de Estados Unidos, qué pasó con el piloto que llevó desde Sinaloa hasta Texas a los capos, los términos de las negociaciones con alguno de los capos para entregarse y aclarar el asesinato de Melesio Cuén.

Hasta el momento, aquella petición no fue respondida por las autoridades estadounidenses, pese al contexto de violencia que se desencadenó con la captura de una cabecilla del Cártel de Sinaloa y la disputa por el control del territorio entre las dos facciones ‘Los Chapitos’ y ‘Los Mayitos’.