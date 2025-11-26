‘Los reales’: El Chapo Guzmán hace amistad con peligroso criminal en ADX Florence

El Chapo Guzmán hizo amistad con uno de los reos más peligrosos de ADX Florence (Fotoarte: EL Financiero)

En el corazón de la prisión Supermax ADX, en Colorado, dos figuras del crimen organizado comparten una inusual relación.

Joaquín “El Chapo” Guzmán, el infame fundador del Cártel de Sinaloa, y James Sabatino, un ex capo de la Cosa Nostra, viven confinados en celdas adyacentes en uno de los complejos penitenciarios más seguros y aislados del mundo.

Sin posibilidad de comunicarse con el mundo exterior, ambos han formado una extraña amistad durante los últimos años, comunicación que ha sido, en gran parte, una cuestión de supervivencia emocional.

El contexto de esta relación es sombrío: ambos reclusos viven en “Las Suites”, una sección subterránea de Supermax, diseñada para el aislamiento total.

En este lugar, la única forma de contacto que tienen los prisioneros es con sus abogados y familiares autorizados.

A pesar de estas restricciones, la cercanía física de sus celdas ha permitido que Guzmán y Sabatino encuentren una manera de interactuar.

Los testimonios de otros reclusos aseguran que las únicas veces en que los prisioneros salen de sus celdas son durante las dos horas semanales que se les permite tomar el sol y hacer ejercicio.

Amistad a través de la pared de ADX Florence

Según diversos informes, la comunicación entre Sabatino y Guzmán se ha dado principalmente a través de golpes en la pared que separa sus celdas, un intento de conectar en medio de un aislamiento extremo.

La barrera del idioma ha sido un obstáculo, ya que Guzmán no habla inglés y Sabatino tiene un dominio limitado del español.

Esta interacción ha sido la base para una relación que, según Sabatino, ha tenido efectos profundos en su bienestar emocional.

En una carta enviada a un tribunal de distrito de Estados Unidos en octubre de 2023, Sabatino solicitó que se le permitiera tener contacto más directo con el Chapo, argumentando que la ausencia de interacción social y la prolongada falta de estímulos podrían afectar gravemente su salud mental.

Sabatino lleva amistad de ‘El Chapo’ a la Corte

En la moción, Sabatino expresó su preocupación por el deterioro psicológico de Guzmán, señalando que el aislamiento extremo que ambos enfrentan podría tener consecuencias devastadoras para su salud mental.

“He estado totalmente aislado durante más de veinte años en esta sección de Las Suites, y en los últimos cinco he llegado a conocer al señor Guzmán, y puedo decir que me preocupa su condición mental”, escribió Sabatino.

La petición fue presentada por el abogado Israel Encinosa, quien representa tanto a Guzmán como a Sabatino. En ella, se pidió un trato más humano y la posibilidad de que ambos pudieran interactuar de manera más directa.

Supermax ‘tortura’ a los reos

Supermax es conocida por ser una de las prisiones más seguras del mundo. Con un sistema de monitoreo avanzado y tecnología de vigilancia en tiempo real, escapar de este complejo es prácticamente imposible.

Los pasillos están equipados con detectores de movimiento y cámaras que monitorean a los reclusos las 24 horas del día.

De acuerdo con Bob Wood, un ex celador de la prisión, la estructura está diseñada como un laberinto, lo que hace aún más difícil la movilidad dentro del centro. Sin embargo, las condiciones de vida en este lugar, particularmente para prisioneros como Guzmán y Sabatino, son extremadamente duras.

A pesar de la rigurosidad de estas medidas de seguridad, organizaciones defensoras de los derechos humanos han señalado que el nivel de aislamiento que enfrentan ambos reclusos podría ser considerado una forma de tortura psicológica.

Sabatino, que fue condenado por fraude y robos de diamantes, y Guzmán, quien cumple múltiples cadenas perpetuas por cargos relacionados con el narcotráfico, están sujetos a una de las formas más estrictas de confinamiento en Estados Unidos.



