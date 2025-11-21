¿Quién es James Sabatino, exmiembro de la mafia siciliana que pidió ‘convivir’ con ‘El Chapo’?

Aunque Sabatino y Guzmán están en celdas separadas, se han comunicado por años golpeando las paredes. (Foto: Especial El Financiero)

James Sabatino, conocido como un astuto estafador y vinculado al crimen organizado, ha presentado una petición para que se le permita convivir con Joaquín “El Chapo” Guzmán en la prisión federal de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado.

La solicitud pone de manifiesto el impacto psicológico del aislamiento prolongado en ambos reos y reaviva la atención pública sobre las condiciones excepcionales en que cumplen sus condenas.

Según medios locales, Sabatino, recluido desde hace años en un ala especial conocida como “Las Suites”, comparte edificio con Guzmán bajo un régimen de aislamiento extremo.

Según la moción judicial que comparten los medios, ha habido un “deterioro” en su salud mental debido a la ausencia de interacción con otros internos, una situación que también afecta al exlíder del Cártel de Sinaloa.

En el documento dirigido a la jueza Joan Leonard, su defensa pide que durante los momentos de recreo en prisión ambos reos puedan estar en sus correspondientes jaulas al mismo tiempo, lo que les permitiría verse y mantener una comunicación limitada pero significativa.

Sabatino argumenta que ese contacto no solo es una cuestión de dignidad, sino un “acto de humanidad” para preservar su estabilidad emocional.

¿Quién es James Sabatino?

James Sabatino es un capo de la Cosa Nostra, vecino de celda de Joaquín Guzmán en la cárcel Supermax ADC de Colorado.

A lo largo de su vida ha cometido fraudes sofisticados, haciéndose pasar por ejecutivo de la industria musical o de sellos discográficos como Sony o Roc Nation.

Según la CBS Miami, se presenta como un exejecutivo discográfico para obtener joyas de lujo que luego revendía o viajes gratis de Europa a Asia y viceversa.

El medio señala que tras ser declarado culpable de los cargos derivados de ese caso, fue enviado a una prisión de Nueva York, donde, desde dentro, orquestó una compleja estafa para robar mil teléfonos móviles.

Según él, trabajaba para una productora y necesitaba que le enviaran los teléfonos a su equipo. Los cómplices de Sabatino recogían los teléfonos en el exterior y los vendían en el mercado negro.

Tras salir de prisión, viajó a Miami donde continuó realizando fraudes para robar joyas. Incluso, Sabatino se logró hacer de un celular desde el que se hacía pasar por representante de estrellas famosas para robar joyas desde prisión.

En 2017, Sabatino se declaró culpable del caso de joyas y fue sentenciado a 20 años de prisión.

Actualmente, Sabatino se encuentra en una unidad especial dentro de la prisión federal de máxima seguridad de Colorado, donde tiene más restricciones sobre con quién puede hablar que cualquier otro recluso del país.

En esta misma prisión es donde conoció a ‘El Chapo’.

Su relación con ‘El Chapo’ dentro de la Supermax

Aunque Sabatino y Guzmán están en celdas separadas, se han comunicado por años golpeando las paredes y gritando a través de las puertas.

De acuerdo con documentos judiciales, Sabatino habla muy poco español y muchas veces ha servido de traductor entre Guzmán y el personal penitenciario.

‘El Chapo’ no habla muy bien inglés, por lo que la comunicación entre los dos la hacen a través de las paredes o a gritos hasta que los regañan los policías.

Su petición al tribunal incluye crear un tiempo de recreo compartido, aunque seguirían separados físicamente dentro de jaulas individuales.

Según los documentos, actualmente están en celdas subterráneas rodeadas por muros de cuatro metros, con solo una mirada al cielo como conexión con el exterior.

Debido a esta estructura, es imposible que puedan escapar de la cárcel, además, debido a las restricciones, no pueden hablar entre ellos y sólo reciben visitas una vez al mes de algún familiar.