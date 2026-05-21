(VIDEO) ‘¿Dónde está Enrique Inzunza?’: Lilly Téllez arremete contra Morena por ausencia del senador

La senadora Lilly Téllez cuestionó la ausencia del morenista Enrique Inzunza durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso.

“¿Dónde está Inzunza?”, cuestionó este jueves la senadora del PAN, Lilly Téllez, durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, luego de que el senador sinaloense de Morena, Enrique Inzunza, volviera a ausentarse del Senado.

En redes sociales ya circulan videos donde se observa a Téllez preguntar insistentemente sobre el paradero del legislador morenista, acusado por autoridades estadounidenses de tener presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.

Enrique Inzunza, quien es mencionando en una acusación formal de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, no ha acudido a las sesiones recientes del Senado, lo que ha generado dudas y señalamientos dentro de la Cámara Alta.

Dentro del recinto y en plena sesión, Téllez también arremetió contra sus adversarios morenistas y, entre gritos y reclamos, lanzó la frase: “Qué asco los narcopolíticos” para referirse al partido guinda, en el contexto de las acusaciones que rodean al senador sinaloense.

Enrique Inzunza no se ha presentado al Congreso desde el 6 de mayo

El senador Enrique Inzunza no se ha presentado a las actividades legislativas desde el pasado 6 de mayo, poco después de que Estados Unidos diera a conocer la acusación formal contra una lista de funcionarios mexicanos por presuntamente cooperar y facilitar las operaciones delictivas del cártel.

Aquel día, el legislador anunció que no se presentaría a la Comisión Permanente para no darle la oportunidad a sus adversarios de hacer de la sesión “un espectáculo indigno del recinto parlamentario”.

“No le ofreceré ocasión a personeros de la derecha conservadora, de que, so pretexto, hagan de la sesión un espectáculo indigno del recinto parlamentario del Senado, como acostumbran. Estoy en mi tierra, a ras de suelo y con la frente en alto, con las y los nuestros: el pueblo de Sinaloa.”, dijo el senador en su mensaje.

En medio de la polémica, este jueves el senador Gerardo Fernández Noroña apareció para cubrir el lugar de Inzunza en el registro de asistencia de Morena, mientras continúan las preguntas y especulaciones sobre la situación del legislador sinaloense.

¿De qué acusan al senador por Sinaloa, Enrique Inzunza?

De acuerdo con la acusación formal presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, el senador Inzunza aparece entre un grupo de funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados por su presunta participación en una red de protección institucional al Cártel de Sinaloa a cambio de beneficios económicos y políticos.

El documento judicial lo acusa de conspiración para importar narcóticos a Estados Unidos, incluyendo cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo. Según la imputación, los señalados habrían facilitado el tránsito de drogas hacia territorio estadounidense mediante la protección de cargamentos, la filtración de información de seguridad y la intervención para evitar detenciones o investigaciones contra operadores del cártel.

Además, la acusación sostiene que los funcionarios implicados habrían permitido el uso de corporaciones policiales y estructuras gubernamentales locales para garantizar la operación del grupo criminal, así como el resguardo de rutas de tráfico. A cambio, habrían recibido sobornos millonarios de Los Chapitos.