Caso Chihuahua enciende el Senado: Lilly Téllez llama ‘cerdos’ a legisladores de Morena

La senadora panista volvió a insultar a la bancada de Morena, esta vez para defender a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua.

La senadora del PAN Lilly Téllez García encendió el Senado de la República una vez más tras insultar a los legisladores de Morena.

Al usar la tribuna en medio del debate parlamentario agendado para abordar el caso de la CIA en Chihuahua, Téllez llamó cerdos a sus compañeros de recinto.

Las declaraciones generaron repudio de la bancada morenista y ocurrieron cuando Lilly Téllez defendía a la gobernadora Maru Campos por “combatir el crimen” y por no aceptar la invitación de la cámara para rendir cuentas.

“Creyeron que iban a engañar a la gobernadora que tiene los pantalones para enfrentar al crimen con su palabrería de que solo la invitaban a platicar. Querían lincharla (...) Aquí aplica perfectamente bien algo: aquello de que no hay que darles perlas a los cerdos. Felicito a Maru Campos por no venir a darle perlas a los cerdos de la bancada de los mafiosos”, arremetió la panista señalando al grupo de Morena.

“Qué bien que no cayó en la trampa, Maru Campos”, añadió.

Lilly Téllez insulta a Javier Corral

Pero la panista no terminó allí: Téllez también calificó como “charro frustrado” a Javier Corral Jurado, senador guinda de Chihuahua y exgobernador de la misma entidad, y aseguró que está acusado de peculado por una cifra que asciende a los 100 millones de pesos.

“Sí, usted. Lo estoy aludiendo. Yo con toda claridad. Aprenda a no ser un cobarde. Me da un gusto sentado a la bancada de los mafiosos; usted es el típico político que los mexicanos aborrecen”, señaló, al tiempo que algunas voces le recriminaban sus insultos.

Corral respondió pidiendo que el pleno debe recuperar el debate parlamentario.

Durante la sesión ordinaria del pleno, legisladores morenistas criticaron al gobierno de Chihuahua por permitir el ingreso y la operación de agentes de la CIA en tareas de seguridad sin conocimiento del gobierno federal.

Algunos, como el senador Óscar Cantón Zetina, incluso aseguraron que las autoridades estatales cometieron el delito de “traición a la patria”.

El lunes 27 de abril, el fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, responsable de la operación, renunció a su cargo al reconocer que hubo inconsistencias en la información inicial y omisiones en la gestión institucional del caso.

La gobernadora Maru Campos, que el 24 de abril creó una unidad especial para investigar el caso, le explicó al secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch, que no estuvo enterada de los operativos, y se ha negado a hacer más declaraciones públicas al respecto.